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23.06.2020 16:44
Рубрика: Власть

Участковые смогут жить там, где работают

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит обеспечивать участковых уполномоченных полиции жильем в районе, в котором они работают.

Фото: iStock
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Документ внес председатель нижней палаты Вячеслав Володин совместно с коллегами из фракции "Единая Россия".

"Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей", - пояснял ранее спикер ГД. По его словам, действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. "Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан", - напомнил глава нижней палаты.

Благодаря принятию законопроекта, местные власти получат возможность предоставления участковому и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности. По мнению Володина, принятие инициативы позволит максимально приблизить место жительства такого сотрудника к тому району, в котором он работает. Спикер считает, что это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на 1 июля 2019 года служебным жильем было обеспечено 63,8% от общей численности участковых.

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