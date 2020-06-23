В Барселоне медикам подарили "заряженные музыкой" цветы

Медперсонал Барселонского госпиталя получил неожиданный подарок. Сегодня утром врачам, медсестрам и даже уборщицам вручили цветы, побывавшие на концерте в оперном театре "Лисеу". Как пишет La Vanguardia, таким выступлением, на котором места зрителей заняли различные растения, театр накануне открыл новый сезон.

Автором идеи столь необычного концерта стал художник-концептуалист Эуxенио Ампудиа. Как он сам признался, во время пандемии коронавируса он много думал об "отношениях современного человека с природой, с другими видами живых существ, населяющих планету". Так родилась идея концерта для растений, воплощенная в жизнь в минувший понедельник.

Места в зрительном зале театра "Лисеу" заняли 2292 горшка с различными видами цветов, привезенных из ближайших питомников. Для них квартет UceLi исполнил миниатюру Джакомо Пуччини "Хризантемы".

А сегодня утром растения были подарены персоналу Барселонского госпиталя. "Мы оставляем их в хороших руках, потому что они лучше всех знают, как заботиться о живых существах", - отметил Ампудиа. Кстати, к каждому горшку прилагалась карточка с указанием места, которое данное растение занимало в зале "Лисеу", и автографом художника.

Как рассказал художественный руководитель театра Виктор Гарсиа де Гомар, во время концерта делались снимки зрительного зала с самым высоким разрешением, чтобы в будущем владельцы растений могли найти их на фотографии.

Кстати, миниатюра Пуччини была выбрана для столь необычного концерта неслучайно. Композитор написал произведение на смерть короля Испании Амадея Савойского, это почти реквием, смесь восторга и тоски. "Мы должны были рассказать растениям, что мы пережили за последние три месяца", - говорит Ампудиа.