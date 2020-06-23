В ЕР просят принять меры в связи с резким ростом цен на газ для населения

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и глава думского комитета по энергетике Павел Завальный призвали принять меры по повышению доступности для граждан сжиженного углеродного газа. Обращение отправлено в Федеральную антимонопольную службу и Министерство энергетики, сообщили в пресс-службе фракции.

Сергей Неверов напомнил, что поднимал этот вопрос в конце апреля, однако с конца мая цены выросли более чем в два раза.

По словам парламентария, обычно изменение цен на такой газ было сезонным: летом, когда потребность в голубом топливе снижалась, цены падали. Это давало возможность людям планировать свои расходы и экономить.

Рост цен на внутреннем рынке, по оценке Неверова, вызывает непонимание граждан, ведь мировые цены на энергоносители падают.

- Считаю складывающуюся ситуацию недопустимой, вызывающей ненужное социальное напряжение, - заявил политик. Депутаты просят ведомства разобраться и принять меры.

В своем обращении депутаты предположили, что катализатором роста цен на сжиженный углеродный газ является совместный приказ ФАС и Минэнерго России от 27 апреля о временном снижении в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов.