В Госдуме оценили решение Путина о новой выплате на всех детей

Объявленные главой государства новые разовые особенно актуальны для нуждающихся семей, которые не могут позволить себе самое элементарное. Так оценил в комментарии "РГ" предложение президента глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он выразил надежду, что те россияне, которые в деньгах сейчас не нуждаются, откажутся от выплаты и не будут подавать заявлений.

Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей. Ранее - в июне - такие средства уже получили семьи с детьми от 3 до 16 лет. А теперь - "от рождения до 16 лет". Этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растут от 28 млн детей.

Как напомнил Ярослав Нилов, те семьи, у кого есть дети в возрасте от нуля до трех лет, в общей сложности получили за три месяца пятнадцать тысяч рублей в виде пособия. А семьи с детьми от трех до 16 лет, получили в июне разовую выплату в 10 тыс. рублей.

"Поэтому еще по 10 тыс. на каждого ребенка в возрасте до 16 лет - это будет неожиданным и приятным финансовым подспорьем, - согласился глава комитета. - Тем более сейчас - лето, время фруктов и овощей, время каникул".

Особенно выплаты актуальны для нуждающихся семьям, которые не могут позволить себе самое элементарное, например, новую одежду, что-либо из детских развлечений, добавил парламентарий.

Это достаточно дорогое решение, считает он. "Но это дети. А сегодня безработица. К тому же, ограничительные меры могли привести к дополнительным тратам и неудобствам", - отметил Нилов.

В связи с дороговизной решения для бюджета "было бы правильно тем, кто особо не нуждается в этих средствах, отказаться от выплаты", считает депутат. Для этого тем, кто ранее не подавал заявлений, достаточно этого не делать.

Для тех же, кто ранее получил выплаты, новые придут "автоматом", говорил ранее президент.