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23.06.2020 15:58
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки об отмене ЕГЭ для не собирающихся в вуз

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ для школьников, которые не планируют поступать в вузы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ЕГЭ в таких случаях предлагается заменить на государственные выпускные экзамены (ГВЭ). Предлагается вернуть сочинение по русскому языку и литературе и контрольную работа по математике на основе материала программы 10-11 классов.

В случае реализации проекта ГВЭ должен стать обязательным для всех, а ЕГЭ - остаться только для будущих студентов.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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- Сдачу ЕГЭ предлагаем оставить только для поступления в вузы, проводить его нужно отдельно от выпускных экзаменов, - заявил Миронов в связи с внесением поправок. - ЕГЭ не должен иметь отношения к школе.

При этом депутаты предлагают дать вузам право самостоятельно определять, как им набирать новых студентов - с ЕГЭ или без.

Принятие инициативы, считают авторы, поможет не сводить подготовку учеников в выпускных классах к "натаскиванию на экзамены по двум-трем профильным предметам".

В пояснительной записке говорится, что нынешние правила приводят к снижению базовых знаний обучающихся.

Кстати, требования для получения высокой оценки при сдаче ГВЭ должны быть выше по сравнению с ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезным мотивом для усердной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.

Инициаторы предлагают вводить изменения нужно не сразу, а в течение ближайших двух лет.

Похожие законопроекты ранее вносились представителями всех оппозиционных думских фракций.

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