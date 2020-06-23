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23.06.2020 10:56
Рубрика: В мире

В Японии зафиксирован самый высокий антирейтинг правительства Абэ

Текст: Александр Ленин (Токио)

Правительство Японии под руководством премьера Синдзо Абэ имеет наименьший уровень поддержки среди населения с 2012 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телерадиокомпанией NHK.

Положительно работу кабинета министров оценили 36 процентов участников исследования. При этом 49 процентов респондентов высказали неудовлетворение деятельностью правительства.

Фото: EPA/KIYOSHI OTA
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Как отмечают журналисты, в ходе опросов был зафиксирован самый высокий отрицательный рейтинг кабинета Синдзо Абэ с 2012 года, когда политик занял премьерское кресло.

Напомним, что позиции Синдзо Абэ серьезно подорвал скандал вокруг бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи и его супруги депутата верхней палаты национального парламента Анри Каваи. Семейную пару обвиняют в нарушении закона о выборах и подкупе избирателей. Правонарушения были допущены в ходе предвыборной кампании Анри Каваи летом прошлого года. В настоящее время политики находятся под арестом. По некоторым данным, Кацуюки Каваи был человек из ближайшего окружения Абэ.

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