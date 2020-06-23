В Японии зафиксирован самый высокий антирейтинг правительства Абэ

Правительство Японии под руководством премьера Синдзо Абэ имеет наименьший уровень поддержки среди населения с 2012 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телерадиокомпанией NHK.

Положительно работу кабинета министров оценили 36 процентов участников исследования. При этом 49 процентов респондентов высказали неудовлетворение деятельностью правительства.

Как отмечают журналисты, в ходе опросов был зафиксирован самый высокий отрицательный рейтинг кабинета Синдзо Абэ с 2012 года, когда политик занял премьерское кресло.

Напомним, что позиции Синдзо Абэ серьезно подорвал скандал вокруг бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи и его супруги депутата верхней палаты национального парламента Анри Каваи. Семейную пару обвиняют в нарушении закона о выборах и подкупе избирателей. Правонарушения были допущены в ходе предвыборной кампании Анри Каваи летом прошлого года. В настоящее время политики находятся под арестом. По некоторым данным, Кацуюки Каваи был человек из ближайшего окружения Абэ.