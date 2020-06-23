Новости

Под Рязанью появится центр для разработки вакцин 17:42
Купе-кроссовер Haval получил новый мотор и подешевел 17:32
Путин: Россия лидирует по количеству тестов на COVID-19 среди крупных стран 17:28
Костромская семья отдала "экстрасенсам" почти миллион рублей 17:25
В Адыгее вдове ветерана войны вернули похищенный орден 17:23
Артефакты древней цивилизации найдены на берегу реки Иордан 17:21
В Германии запрещена очередная правоэкстремистская группировка 17:16
Скончался заразившийся COVID-19 верховный лама Тувы 17:08
Под Сыктывкаром сел на мель теплоход с пассажирами 17:06
Идеальная Corolla: в гараже обнаружена Toyota, купленная в СССР 17:03
Под Ярославлем возбудили дело об обрушении моста 16:59
Умер Народный артист СССР Николай Фадеечев 16:57
Фестиваль научного кино "ФАНК" пройдет в июле в онлайн-формате 16:53
Премьера Болгарии оштрафовали за несоблюдение карантинного режима 16:52
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве 16:44
Участковые смогут жить там, где работают 16:44
В Удмуртии с августа запретят продажу бестабачных никотиновых смесей 16:35
МЧС выявило нарушения на 750 объектах детского отдыха 16:33
В Исландии предупредили об извержении вулкана 16:31
Правительство предложило создавать спецфонды для ликвидации разливов нефти 16:30
Путин подписал закон об правилах выдачи электронных подписей 16:30
Баланс доверия к Зеленскому упал до отрицательных величин 16:22
В Швейцарии активисты призвали отказаться от названия Гавайская пицца 16:21
Подписан закон о скидке за быструю оплату штрафа банкирами и брокерами 16:17
"ГАЗель" City получила бюджетную версию 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
23.06.2020 16:31
Рубрика: В мире

В Исландии предупредили об извержении вулкана

Текст: Александр Саможнев

Исландские власти предупредили об извержении вулкана Гримсвотн (Grimsvötn) на юге острова, что в 256 километрах от Рейкьявика. За последние три дня на северном побережье страны было зарегистрировано более трех тысяч подземных толчков и три землетрясения силой в 5 баллов, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,2 километра

"В ближайшие дни сейсмическая активность в этом районе останется высокой и подземные толчки продолжатся. До настоящего времени не сообщалось о серьезных травмах и потерях, за исключением оползней и камнепадов", - заявили в Национальной метеорологической службе (IMO). Специалисты отмечают, что извержение может вызвать большие проблемы, однако, как показывают наблюдения, в основном все заканчивалось без инцидентов.

С середины июня власти предупреждают, что Гримсвотн, который является самым активным вулканом на острове, может начать извержение. Об этом говорят высокие уровни диоксида серы и поднятие магмы почти до поверхности земли.

Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил пепел на высоту 6 км

Последний раз Гримсвотн извергался в 2011 году. Около 900 рейсов были отменены из-за облаков пепла. Поскольку вулкан покрыт льдом, существует также риск затопления из-за его таяния в случае извержения.

В апреле 2010 года произошло извержение меньшего по величине вулкана Эйяфьятлайокудль, которое на месяц парализовало воздушное движение в Европе. Тогда было отменено более 100 000 рейсов, около восьми миллионов пассажиров застряли в аэропортах на несколько дней.

В мире Европа Исландия

Главное сегодня

Видеотрансляция: Обращение Владимира Путина к россиянам
Песков заявил о судьбоносности поправок к Конституции
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны