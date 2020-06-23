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Рубрика: В мире

В Испании реставратор случайно изуродовал копию картины "Непорочное зачатие"

Текст: Евгения Акулова

Никому не нужно объяснять, что за реставрацией произведений искусства нужно обращаться к настоящим профессионалам, а не просто к желающим подзаработать. Тем не менее, многочисленные примеры неудачных реставраций доказывают, что владельцы готовы рискнуть и отдать произведение искусства в руки первого встречного, лишь бы сэкономить.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Это доказывает и недавний случай, произошедший в Испании. Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели. "Чистку" произведения искусства оценили в 1,2 тысячи евро. Вот только получив свое имущество обратно, коллекционер его не узнал - лицо Девы Марии на картине было обезображено. Изображение стало больше походить на неумелый детский рисунок или карикатуру, сообщает ABC. Благо, что это был не оригинал эпохи барокко, а только его копия, но коллекционеру от этого не легче.

После серьезного разговора с заказчиком реставратор-неудачник предпринял еще одну попытку восстановить лик Девы Марии, но и тут его ждала неудача. В итоге раздосадованный хозяин картины был вынужден обратиться к другому специалисту, который теперь пытается восстановить пострадавшее произведение искусства.

К сожалению, подобные случаи не редкость. "Мы узнаем о них только тогда, когда люди сообщают о случившемся в СМИ или соцсетях, но подобных инцидентов, когда работа выполняется людьми без какой-либо квалификации, очень много", - заявила вице-президент испанской ассоциации реставраторов Acre Мария Борха.

"Такие люди не должны называть себя реставраторами, - заявил The Guardian экс-президент Ассоциации консерваторов-реставраторов Испании Фернандо Каррера. - Давайте будем честны: это пройдохи, которые все портят. Они разрушают вещи".

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Напомним, в 2012 году в городе Борха под Сарагосой пожилая женщина по имени Сесиллия Хименес попыталась "восстановить" фреску Ecce Homo (Се Человек), немного пострадавшую от влажности. В итоге холст, по понятным причинам, в соцсетях окрестили "Се обезьяна" (Ecce mono), а пенсионерка прославилась на весь мир. Самое любопытное в этой истории то, что церковь все же решила использовать вариант оригинальный "реставрации" с целью подзаработать - чтобы посмотреть на получившую в СМИ славу любопытную картину, люди готовы были платить. Старушка тоже не растерялась и обратилась к адвокатам, чтобы как соавтор получать часть прибыли.

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