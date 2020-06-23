В Южной Корее выявили COVID-19 у моряка еще одного судна из России

Среди экипажа еще одного российского судна, находящегося в южнокорейском порту Пусан, выявлен случай заражения коронавирусом. Местные власти заявили, что рассматривают возможность ужесточения контроля за судами, которые прибывают из России.

В понедельник стало известно о массовом заражении COVID-19 среди экипажа российского судна-рефрижератора "Айс Стрим", которое несколько дней назад пришвартовалось в порту Камхчон города Пусан. Из 21 члена команды коронавирус выявили у 16, что спровоцировало переполох в администрации порта и властей города, так как с командой уже успели так или иначе контактировать около 170 человек.

Массовая проверка, которая началась среди всех, кто общался с моряками судна, уже привела к выявлению новых случаев заражения среди россиян. Во вторник власти Пусана заявили, что оказался заряженным моряк с другого российского судна, которое стояло в порту Камчхона рядом с "Айс Стрим". Как удалось выяснить "РГ", речь идет о плавучем рефрижераторе "Айс Кристал" водоизмещением 3264 тонны. Оба судна под российским флагом, принадлежат одной и той же компании, а потому в порту моряки активно общались друг с другом. На "Айс Кристал", как и на "Айс Стрим", такой же по численности экипаж - 21 человек.

Одновременно идут массовые проверки среди корейского персонала порта Камчхон, который контактировал с моряками обеих судов. Так как разгрузка "Айс Стрим" осуществлялась совместно корейскими и российскими сотрудниками, то высока вероятность, что и среди корейцев появятся зараженные. В результате власти вынуждены были посадить всех контактировавших с инфицированными россиянами на карантин, что составило значительную часть персонала порта, и это привело к сбоям в его работе.

Корейские представители сейчас не скрывают, что у них есть серьезные претензии к российской стороне, так как о зараженных они узнали не сразу и самостоятельно. В итоге было потеряно время, и инфекция успела распространиться на других.

Сейчас установлено, что при заблаговременной подаче документов перед заходом в порт судно "Айс Стрим" не сообщило, что среди экипажа есть три человека с симптомами коронавируса (высокая температура), хотя обязано это было сделать.

Кроме того, до выхода судна из Владивостока в Пусан с "Айс Стрим" сошел капитан, у которого были симптомы инфекции. Он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Однако, по словам корейцев, уполномоченные структуры РФ не сообщили об этом, хотя принято уведомлять о подобных ситуациях тот порт, куда следует судно.

О заражении капитана узнали представители корейской стороны во Владивостоке и сообщили в Пусан. Это и заставило корейцев провести проверку экипажа "Айс Стрим", где впоследствии были выявлены трое с температурой и 16 инфицированных COVID-19 в общей сложности. Проблема в том, что время было упущено: уже прошла разгрузка судна, когда на борт поднялись корейцы, проводившие соответствующие работы. Если бы о сошедшем во Владивостоке и заболевшем капитане в Пусане бы знали заблаговременно, то по приходу у экипажа сразу бы взяли тесты на COVID-19, не дав контактировать с посторонними.

Корейские власти отмечают, что они вынуждены будут ужесточить меры по контролю за прибывающими из России судами. Как заявил заместитель главы центра по борьбе с распространением заболеваний Кореи Квон Чжун Ук, власти рассматривают возможность взыскания штрафа с судна "Айс Стрим" за нарушение правил захода в порт и предоставления соответствующей информации. Также обсуждается вопрос относительно заблаговременной проверки абсолютно всех прибывающих из России судов. Сейчас такая мера в республике действует только в отношении судов трех стран - Италии, Ирана и Китая. При заходе в порт кораблей из этих государств на борт первыми поднимаются представители карантинных служб и берут тесты на коронавирус. Пока результаты тестов не получены, судно полностью изолируют от контактов, и снимают ограничения, только если тесты у всех членов экипажа окажутся отрицательными. В отношении других стран действует упрощенный режим, что, как указывают корейские СМИ и эксперты, и выявило уязвимость всей системы.

Не исключено, что из-за этого инцидента с судном, большого количества случаев COVID-19 в России и продолжающегося заметного роста числа зараженных в отношении прибывающих из РФ граждан будут введены ограничения на всех видах транспорта, включая воздушный.

На днях власти Южной Кореи уже ввели новые меры в отношении Пакистана и Бангладеш, среди граждан которых по прибытию в Корею стало выявляться заметное число зараженных. Дипломатические учреждения Южной Кореи в этих странах временно приостановили выдачу виз для въезда, отменены рейсы за исключением нескольких.

Корейцы заявили, что из-за роста количества случаев ввоза иностранцами COVID-19, они намерены ужесточить правила для въезда и для некоторых других стран. После ситуации с судном "Айс Стрим" высока вероятность, что и Россия попадает в этот ограничительный список.