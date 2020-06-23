В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах

В России могут разрешить совершать переводы и платежи на кассах магазинов. Такой вопрос прорабатывает Центробанк. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом.

На данный момент клиенты ряда банков уже могут снять наличные на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах. Снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие - совершение покупки.

Сейчас такая возможность есть в 4200 сельских торговых точках, уточнила Набиуллина. "Мы планируем этот проект расширять и на другие операции: на пополнение карт, переводы, платежи", - сообщила она.

Вопросы финансовой доступности всегда будут оставаться в центре внимания регулятора, подчеркнула Набиуллина.