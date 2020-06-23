В магазине Xiaomi обнаружили пиратские программы

В официальном магазине Xiaomi обнаружили пиратские приложения. В частности, там можно найти "взломанную" версию популярной игры Grand Theft Auto: Vice City. Об этом написал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эту информацию подтвердил и главный редактор портала о гаджетах и технологиях ferra.ru Евгений Харитонов: "Пиратские версии игр отображаются по меньшей мере для пользователей из России и Украины - модерация магазина приложений для Китая и других крупных регионов осуществляется отдельно. При этом речь идет об официальных сертифицированных для рынка ЕАС устройствах, а не "сером" импорте и самовольно измененных продавцом прошивках", - рассказал он.

В пресс-службе компании Xiaomi рассказали, что игры, указанные в статье были удалены из GetApps в ходе недавней проверки, проводимой на регулярной основе: "Все новые приложения и обновления проходят автоматизированное машинное тестирование, которое включает в себя тест безопасности и тест совместимости. После этого команда модераторов проводит ручную проверку каждого приложения. Кроме того, регулярно проводятся выборочные проверки для обеспечения соответствия приложений требованиям. Мы продолжаем обновлять и оптимизировать соответствующие политики проверки, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт", - пояснил представитель компании.