В Минске выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой

Этот вид птиц, свыше 40 процентов популяции которых гнездится в Беларуси, по информации национальной общественной организации по изучению и сохранению диких птиц и природных экосистем АПБ, "находится под угрозой глобального исчезновения".

И вот теперь птаха, которая 22 года назад стала символом общественного движения, украсила памятные монеты. На их реверсе изображена редкая орхидея - венерин башмачок. Она, как и основная героиня, - примечательный вид заказника "Званец". Кстати, это уже седьмая монета из серии "Заказники Беларуси".

Серебряная монета, выпущенная тиражом 999 штук, уточняет агентство, имеет номинал в 20 белорусских рублей и весит 33,63 грамма. А медно-никелевая монета номиналом в один белорусский рубль (почти 30 российских рублей по курсу ЦБ) выпущена тиражом почти в две тысячи штук. Все они отчеканены на "Казахстанском монетном дворе НБ РК" в Усть-Каменогорске и уже доставлены в Беларусь.

Остается добавить, что АПБ - "Ахова птушак Бацькаўшчыны" - крупнейшая природоохранная общественная организация РБ, которая пятнадцать лет является партнером глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International, в которую входят партнеры из 121 страны.