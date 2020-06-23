В Москве у режиссера украли более двух миллионов рублей

55-летний режиссер Владимир Сытый стал жертвой мошенников. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина утверждал, что со счетами режиссера проводятся подозрительные операции.

Как передает KP.RU, Сытый испугался за сохранность денег и сообщил данные своего банковского счета и карт. Через некоторое время после разговора на телефон режиссера начали поступать сообщения о переводах с его счета. Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками и обратился с заявлением в полицию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье кража в особо крупном размере. Ведется поиск злоумышленников. Ущерб составил 2 299 944 рублей.