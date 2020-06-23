В Пекине за полторы недели провели около трех млн тестов на коронавирус

Власти Пекина за последние десять дней провели 2,95 миллиона тестов на коронавирус, сообщил замглавы столичного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Чжан Хуа.

Всего, по его словам, пробы взяты у 2,34 миллиона человек, то есть фактически у каждого десятого жителя города (население Пекина составляет около 21,5 миллиона жителей). Несовпадение в количестве тестов и числе протестированных объясняется тем, что у некоторых анализы брались по нескольку раз, плюс некоторые группы граждан (медики, транспортники, чиновники отдельных ведомств) сдают тесты регулярно.

Нынешняя вспышка коронавируса в Пекине началась, как предполагается, на оптовом продуктовом рынке "Синьфади" на юго-западе столицы. С 11 июня в городе выявлено 249 случаев инфицирования коронавирусом, большинство - в районе вокруг рынка. Китайские медики считают, что в этот раз COVID-19 был завезен из Европы.

По состоянию на понедельник в КНР было выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили медицинские власти страны. Из этих случаев 9 имеют местное происхождение, а еще 13 завезены из-за рубежа. Относительно "ввозных случаев" имеется в виду, что заболевание было выявлено у граждан КНР, возвращающихся на родину из-за границы.