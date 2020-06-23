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23.06.2020 09:47
Рубрика: Экономика

В России намерены увеличить размер материнского капитала

Текст: Алексей Дуэль
Размер материнского капитала может быть увеличен и к 2023 году составит 524 881 рубль за рождение первого ребенка и 693 610 рублей за второго. Об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов (имеется в распоряжении "РГ"), подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году размер материнского капитала на первенца составляет 466 617 тысяч рублей, при рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тысяч рублей до 616 617 рублей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В ближайшие годы предполагается постепенное увеличение этих сумм. В том числе с учетом ежегодной индексации размера материнского капитала на 4% пропорционально темпу инфляции.

Проект предполагает, что в 2021 году размер материнского капитала составит 485 282 рубля на первого ребенка и 641 282 рубля на второго. В 2022 году - 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 материнский капитал на первенца будет увеличен до 524 881 рубля, а на второго ребенка - до 693 610 рублей.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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