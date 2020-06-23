В сербском городе Ниш отдали дань памяти героям Великой Победы над фашизмом

22 и 23 июня в сербском городе Ниш, где дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), были организованы мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, а также 75-й годовщине легендарного Парада Победы, прошедшего на Красной площади в Москве. По приглашению городских властей почетными гостями торжеств стали посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко и российский военный атташе генерал-майор Александр Зинченко.

Сотрудники РСГЦ приняли самое активное участие в торжественных и протокольных мероприятиях. "Нами были проведены брифинги для гостей, мы демонстрировали достижения в развитии Центра, рассказали о ходе возобновления процесса плановой деятельности, приостановленной в силу необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических и профилактических мер, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе РСГЦ. - Обновленный Центр, с учебными классами, выставочной экспозицией и специальным оборудованием является шагом вперед в дальнейшей модернизации РСГЦ". Кроме того, спасатели указали на то, что память о Второй мировой войне, величайшей трагедии человечества, которую сумели остановить ценою своих жизней наши отцы и деды, необходимо хранить и передавать из поколения в поколение и не допускать никаких попыток её искажения. "В качестве своего вклада в это благородное намерение, и готовя город к празднованию 75-летия Великой Победы, фасад здания РСГЦ украсил красочный баннер, посвященной этой знаменательной дате", - добавили они.

Посол России вспомнил о трогательном мероприятии - проводах парадного расчета Гвардии Вооруженных сил Сербии, который 24 июня будет участвовать в Параде Победы. "Это еще один значимый, содержательный символ наших отношений, - подчеркнул в интервью РТС Александр Боцан-Харченко. - Мы всегда на одной стороне, на правильной стороне истории. Представители Гвардии в строю на Красной площади станут носителями лучших традиций сербской армии, духа свободы и геройства".

Между тем

18 июня в ходе переговоров в Белграде главы МИД России Сергея Лаврова с сербским вице-премьером, министром внутренних дел Небойшей Стефановичем в качестве важного направления двустороннего сотрудничества назывался Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ). "Несмотря на попытки некоторых наших западных коллег политизировать оценки деятельности этого центра, он осуществляет весьма важные и конкретные проекты по преодолению чрезвычайных ситуаций, таких как лесные пожары, которые были в Сербии в конце прошлого года, - констатировал Сергей Лавров. - Очень серьезная работа по линии этого центра проводится и по разминированию. Мы считаем, что сотрудничество по направлениям, которые курирует Ваше министерство, является очень важным вкладом в развитие практического взаимодействия наших двух стран в контексте углубления и укрепления стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Сербией".

Напомним, что Российско-сербский гуманитарный центр создан 25 апреля 2012 года на территории сербского города Ниша как межправительственная гуманитарная некоммерческая организация. За время существования в активе Центра - ряд проведенных гуманитарных операций и проектов по оказанию помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Албании, а также масштабных учений. Кроме того, его специалисты организуют обучение и повышение квалификации в области ГО и ЧС.