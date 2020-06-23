В Швейцарии активисты призвали отказаться от названия Гавайская пицца

В Швейцарии хотят отказаться от названия Гавайская пицца (Pizza Hawaii) в связи с колониальным прошлым региона, а при заказе предлагают просить пиццу с ананасом, сообщает портал 20min.ch.

Речь идет не о вкусовых предпочтениях или нарушении итальянских обычаев. Это связано с историей колониализма, отмечают активисты. Гавайи изначально были заселены полинезийцами, а затем аннексированы в 1898 году США. После этого местное население стало меньшинством у себя в стране. Затем белые поселенцы начали выращивать ананасы, которые стали основным экспортным продуктом.

"Коренное население Гавайев подвергается нещадной эксплуатации и до сегодняшнего дня борется за права на землю, - поясняет специалист из Цюриха по региону Ноэль Делак, - В этом и состоит проблема, а название Гавайская пицца использовалось как маркетинговый ход, который характеризует надменное отношение белых к полинезийцам".

По словам эксперта, с 1950-х годов Гавайи ассоциируются с местом отдыха американцев, а культура местного населения - с экзотикой для обслуживания туристов, где особый колорит придает Гавайская пицца.

Это уже не первая попытка сменить название бренда, вызванная активностью в США движения "Жизнь чернокожего имеет значение". Из-за антирасистских протестов компании отказываются от старых представлений. Так, спустя 131 год существования исчезнет сироп "Тети Джемины" с изображением полной темнокожей женщины на упаковке. Скорее всего, пропадет и название фирменного мороженого эскимо, чтобы не обижать эскимосов.