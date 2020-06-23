В США демократы призвали остановить выход из Договора по открытому небу

Демократы в Сенате конгресса потребовали от властей США остановить выход из Договора по открытому небу, поскольку, данный процесс был начат незаконно. В понедельник соответствующее письмо было направлено госсекретарю Майку Помпео и главе Пентагона Марку Эсперу.

Авторами послания стали Роберт Менендес, Чак Шумер, Джек Рид и Марк Ворнер, пишет ТАСС. Сенаторы настаивают, что решение властей нарушает закон: положения военного бюджета на 2020 финансовый год обязывают уведомлять конгресс за 120 дней до начала процесса выхода. Однако, законодатели не были поставлены об этом в известность.

Кроме того, демократы считают подозрительным тот факт, что данное решение была принято незадолго до президентских выборов, намеченных на ноябрь. "Начало выхода из договора без учета внутреннего законодательства или конституционной практики - явный политический маневр, направленный на то, чтобы связать будущую администрацию", - отмечается в письме.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.