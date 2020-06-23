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23.06.2020 17:00
Рубрика: В мире

В Великобритании с 4 июля откроются кинотеатры, пабы и парикмахерские

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Число умерших в Великобритании от COVID-19 за минувшую неделю сократилось до рекордно низких показателей за весь период карантина. Премьер-министр Борис Джонсон объявил во вторник меры существенного ослабления карантинного режима, возвращая граждан к нормальной жизни. Они не коснутся Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правительство Соединенного Королевства предоставило местным властям право действовать на собственное усмотрение.

Что касается Англии, то ослабление карантина даст им право посещать кинотеатры, рестораны, пабы и парикмахерские. Эти заведения откроются с 4 июля - британские парламентарии уже окрестили эту дату "суперсубботой".

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Сегодняшняя речь Джонсона в парламенте стала своего рода презентацией стратегии и тактики окончательного избавления страны от коронавируса. Джонсон, в частности, подчеркнул, что жесткими новые правила не будут - их можно пересматривать по ходу действий. К примеру, там, где необходимо будет сохранять дистанцию в два метра, все останется, как и было. Если расстояние в один метр окажется небезопасным, дистанцию можно будет увеличить. Обязательными остаются маски для пассажиров общественного транспорта и продолжение жесткого карантина для людей с серьезными проблемами здоровья.

Однако далеко не все трезвомыслящие в восторге от перспективы однометровых дистанций. Бывший правительственный советник профессор Дэвид Кинг утверждает, что на данном этапе дистанция между людьми в один метр опасна, особенно в закрытых помещениях, например пабах или ресторанах, где сидящие за одним столом могут с огромной степенью вероятности заразить друг друга.

Британские врачи в большинстве своем придерживаются той же точки зрения. "Сейчас мы на стадии, когда еще не все проблемы с коронавирусом решены, - говорит доктор Майк Тилдоли. - И каждый контакт с другим человеком небезопасен. Поэтому необходимо стараться избегать нахождения на близком расстоянии с людьми, которые могут оказаться носителями короновируса. Чрезвычайно важно продолжать соблюдать всевозможные меры предохранения".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Однако коварная дилемма "кошелек или жизнь" продолжает оставаться судьбоносным вопросом для экономики страны. Владельцы пабов жалуются. "При одном метре дистанции мы выживем, а при двух метрах - нет", - говорит один из них. То есть речь идет о том, что вдвое сокращающееся при двух метрах дистанции число столов обернется для бизнеса убытками, а то и крахом.

Тем не менее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что вирус отступает. Британское руководство обещает, что, если число заражений COVID-19 начнет увеличиваться, правительство вернет все на круги своя. На сегодняшний день число заражений COVID-19 рекордно низкое в стране - 956 заболевших и 15 умерших. Но местные медики не готовы подводить под пандемией черту. Облегчение карантина вызывает серьезную тревогу за день грядущий у тех, кто наблюдал в госпиталях тысяч зараженных короновирусом людей.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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