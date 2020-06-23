В Великобритании с 4 июля откроются кинотеатры, пабы и парикмахерские

Число умерших в Великобритании от COVID-19 за минувшую неделю сократилось до рекордно низких показателей за весь период карантина. Премьер-министр Борис Джонсон объявил во вторник меры существенного ослабления карантинного режима, возвращая граждан к нормальной жизни. Они не коснутся Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правительство Соединенного Королевства предоставило местным властям право действовать на собственное усмотрение.

Что касается Англии, то ослабление карантина даст им право посещать кинотеатры, рестораны, пабы и парикмахерские. Эти заведения откроются с 4 июля - британские парламентарии уже окрестили эту дату "суперсубботой".

Сегодняшняя речь Джонсона в парламенте стала своего рода презентацией стратегии и тактики окончательного избавления страны от коронавируса. Джонсон, в частности, подчеркнул, что жесткими новые правила не будут - их можно пересматривать по ходу действий. К примеру, там, где необходимо будет сохранять дистанцию в два метра, все останется, как и было. Если расстояние в один метр окажется небезопасным, дистанцию можно будет увеличить. Обязательными остаются маски для пассажиров общественного транспорта и продолжение жесткого карантина для людей с серьезными проблемами здоровья.

Однако далеко не все трезвомыслящие в восторге от перспективы однометровых дистанций. Бывший правительственный советник профессор Дэвид Кинг утверждает, что на данном этапе дистанция между людьми в один метр опасна, особенно в закрытых помещениях, например пабах или ресторанах, где сидящие за одним столом могут с огромной степенью вероятности заразить друг друга.

Британские врачи в большинстве своем придерживаются той же точки зрения. "Сейчас мы на стадии, когда еще не все проблемы с коронавирусом решены, - говорит доктор Майк Тилдоли. - И каждый контакт с другим человеком небезопасен. Поэтому необходимо стараться избегать нахождения на близком расстоянии с людьми, которые могут оказаться носителями короновируса. Чрезвычайно важно продолжать соблюдать всевозможные меры предохранения".

Однако коварная дилемма "кошелек или жизнь" продолжает оставаться судьбоносным вопросом для экономики страны. Владельцы пабов жалуются. "При одном метре дистанции мы выживем, а при двух метрах - нет", - говорит один из них. То есть речь идет о том, что вдвое сокращающееся при двух метрах дистанции число столов обернется для бизнеса убытками, а то и крахом.

Тем не менее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что вирус отступает. Британское руководство обещает, что, если число заражений COVID-19 начнет увеличиваться, правительство вернет все на круги своя. На сегодняшний день число заражений COVID-19 рекордно низкое в стране - 956 заболевших и 15 умерших. Но местные медики не готовы подводить под пандемией черту. Облегчение карантина вызывает серьезную тревогу за день грядущий у тех, кто наблюдал в госпиталях тысяч зараженных короновирусом людей.