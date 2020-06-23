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Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Все больше россиян хотят голосовать по поправкам в Конституцию

Текст: Ксения Воронцова
ВЦИОМ отмечает повышение доли россиян, готовых прийти на голосовании по внесению изменений в Основной закон, благодаря росту информированности граждан и мерам безопасности на участках, рассказал руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов на круглом столе.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Он привел данные опроса, проведенного 22 июня, согласно которым 71% наших соотечественников заявили о намерении принять участие в плебисците, из них 54% были в этом уверены. По информации от 19 июня, желающих было 68%, из них 49% - с высокой степенью вероятности говорили об этом.

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"Таким образом процесс мобилизации идет, и, очевидно, он будет продолжаться и в дальнейшем", - заметил Мамонов круглом столе ЭИСИ "Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России".

Это происходит благодаря повышению уровня информированности. Уже 84% россиян, по данным ВЦИОМ, при ответе на открытый вопрос называют даты голосования; среди электорально активных доля выше - 88%. О том, что можно отдать голос с 25 июня, знают 73% всех опрошенных.

Второй момент, который положительно сказывается на интересе, - уровень безопасности: 85% респондентов, планирующих участвовать в голосовании, заявляют о том, что предпринятые меры санитарной безопасности являются достаточными, либо даже избыточными. "Сегодня это приводит к социальному одобрению участия в предстоящем голосовании. Среди электорально активных 59% заявляют о том, что, скорее всего, на избирательные участки придет много избирателей", - отметил Мамонов.

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Кроме того, по его словам, сегодня каждый четвертый заявляет о том, что хотел бы принять участие в голосовании заранее, при этом порядка 60% отдали предпочтение основному дню - 1 июля. "Эта новая процедура досрочного голосования в течение недели в общем-то вызвала понимание и доверие", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Наука и образование ВЦИОМ Изменения в Конституцию РФ

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