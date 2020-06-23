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23.06.2020 13:34
Рубрика: Власть

Верховный суд объяснит, как судить за фиктивную регистрацию

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления по делам о преступлениях, связанных с незаконной миграцией и незаконным пересечением госграницы. В частности, из подготовленных разъяснений вытекает, что фиктивная регистрация, например, родственников, не должна считаться преступлением. Да, это нарушение, но настолько малозначительное, что нет необходимости подводить граждан под уголовную статью.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Проект постановления обращает особое внимание на то, что для обвинения в фиктивной регистрации надо доказать, что хозяин квартиры заведомо знал, что "постояльцы" не будут у него жить. Статья, наказывающая за фиктивную регистрацию, была введена в УК в конце 2013 года и направлена, среди прочего, на борьбу с так называемыми "резиновыми квартирами", когда по одному адресу даже на небольшой жилплощади могли быть прописаны десятки и даже сотни человек. При этом фактически там никто не жил", - объяснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: AndreyPopov / istockphoto
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Он отметил, что в подготовленных разъяснениях указано, что преступление считается оконченным с момента подачи в миграционную службу документов, содержащих недостоверные сведения в целях фиктивной регистрации.

"При этом судам особо указано, что малозначительные деяния, хотя формально и попадающие под Уголовный кодекс, но не представляющие общественной опасности, не являются преступлениями. Поэтому фиктивная регистрация, например, племянника, которому нужна прописка, чтобы поступить в какую-либо специализированную школу в Москве, не должна считаться преступлением", - рассказал Владимир Груздев.

Хотя напрямую в подготовленном постановлении про племянников ни слова, но в совокупности разъяснения Верховного суда можно трактовать именно так. Впрочем, как полагают некоторые эксперты, было бы неплохо в ходе доработки проекта конкретизировать некоторые примеры. Сейчас проект постановления отправлен в редакционную комиссию.

В свою очередь РАПСИ отмечает, что согласно подготовленным разъяснениям, вынужденное пересечение государственной границы при чрезвычайных обстоятельствах не образует состав преступления.

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