Верховный суд объяснит, как судить за фиктивную регистрацию

"Проект постановления обращает особое внимание на то, что для обвинения в фиктивной регистрации надо доказать, что хозяин квартиры заведомо знал, что "постояльцы" не будут у него жить. Статья, наказывающая за фиктивную регистрацию, была введена в УК в конце 2013 года и направлена, среди прочего, на борьбу с так называемыми "резиновыми квартирами", когда по одному адресу даже на небольшой жилплощади могли быть прописаны десятки и даже сотни человек. При этом фактически там никто не жил", - объяснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Он отметил, что в подготовленных разъяснениях указано, что преступление считается оконченным с момента подачи в миграционную службу документов, содержащих недостоверные сведения в целях фиктивной регистрации.
"При этом судам особо указано, что малозначительные деяния, хотя формально и попадающие под Уголовный кодекс, но не представляющие общественной опасности, не являются преступлениями. Поэтому фиктивная регистрация, например, племянника, которому нужна прописка, чтобы поступить в какую-либо специализированную школу в Москве, не должна считаться преступлением", - рассказал Владимир Груздев.
Хотя напрямую в подготовленном постановлении про племянников ни слова, но в совокупности разъяснения Верховного суда можно трактовать именно так. Впрочем, как полагают некоторые эксперты, было бы неплохо в ходе доработки проекта конкретизировать некоторые примеры. Сейчас проект постановления отправлен в редакционную комиссию.
В свою очередь РАПСИ отмечает, что согласно подготовленным разъяснениям, вынужденное пересечение государственной границы при чрезвычайных обстоятельствах не образует состав преступления.