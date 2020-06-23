Верховный суд объяснит, как судить за фиктивную регистрацию

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления по делам о преступлениях, связанных с незаконной миграцией и незаконным пересечением госграницы. В частности, из подготовленных разъяснений вытекает, что фиктивная регистрация, например, родственников, не должна считаться преступлением. Да, это нарушение, но настолько малозначительное, что нет необходимости подводить граждан под уголовную статью.

"Проект постановления обращает особое внимание на то, что для обвинения в фиктивной регистрации надо доказать, что хозяин квартиры заведомо знал, что "постояльцы" не будут у него жить. Статья, наказывающая за фиктивную регистрацию, была введена в УК в конце 2013 года и направлена, среди прочего, на борьбу с так называемыми "резиновыми квартирами", когда по одному адресу даже на небольшой жилплощади могли быть прописаны десятки и даже сотни человек. При этом фактически там никто не жил", - объяснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что в подготовленных разъяснениях указано, что преступление считается оконченным с момента подачи в миграционную службу документов, содержащих недостоверные сведения в целях фиктивной регистрации.

"При этом судам особо указано, что малозначительные деяния, хотя формально и попадающие под Уголовный кодекс, но не представляющие общественной опасности, не являются преступлениями. Поэтому фиктивная регистрация, например, племянника, которому нужна прописка, чтобы поступить в какую-либо специализированную школу в Москве, не должна считаться преступлением", - рассказал Владимир Груздев.

Хотя напрямую в подготовленном постановлении про племянников ни слова, но в совокупности разъяснения Верховного суда можно трактовать именно так. Впрочем, как полагают некоторые эксперты, было бы неплохо в ходе доработки проекта конкретизировать некоторые примеры. Сейчас проект постановления отправлен в редакционную комиссию.

В свою очередь РАПСИ отмечает, что согласно подготовленным разъяснениям, вынужденное пересечение государственной границы при чрезвычайных обстоятельствах не образует состав преступления.