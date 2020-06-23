Ветераны-суворовцы рассказали об участии в параде Победы в июне 1945 года

24 июня 1945 года 200 воспитанников Горьковского суворовского военного училища (СВУ) впервые приняли участие в параде - параде Победы. Сегодня в живых осталось 5 человек.

Воспитанники Горьковского СВУ были в составе сводного батальона, куда также вошли расчеты Калининского, Орловского и Тульского суворовских училищ. В парадном расчете каждого училища было десять шеренг, в шеренге двадцать суворовцев. Всего по Красной площади прошли 800 суворовцев. Два участника исторического Парада поделились с "РГ" воспоминаниями.

Выпускник Горьковского СВУ 1951 года Дмитрий Михайлович Епифанов, вспоминает, что в середине мая 1945 года стало известно, что их суворовское училище будет представлено вместе с другими на Параде Победы. Были отобраны 200 основных и 10 запасных участников. Тренировки начались сразу в Горьком. Как вспоминает Епифанов, за две недели до парада они прибыли санитарным поездом на Курский вокзал в Москву. Разместили горьковских суворовцев рядом с театром Советской армии. По его словам, каждое утро вставали в пять утра. Легкий завтрак - сдобная булочка и чашечка кофе. После чего строем шли на площадь Коммуны (сейчас площадь Суворова) к театру Советской армии. Были очень интенсивные тренировки - утром, днем - перед обедом и вечером - перед ужином.

"Генеральная репетиция прошла за день до Парада на центральном аэродроме. Шел приличный дождь. Это тренировка прошла. мы шли сразу после конницы. И, конечно, по колено были в грязи. Когда прибыли в расположение нам выдали новую чистую новенькую форму", - поделился воспоминаниями Дмитрий Епифанов.

Выпускник Горьковского СВУ 1951 года Дмитрий Михайлович Епифанов Фото: из архива общественной организации "Московские суворовцы"

По его словам, утром 24 июня перед Парадом, суворовцы стояли за храмом Василия Блаженного рядом с батальоном гвардейцев, которые держали фашистские знамена с лентами и крестами.

"Мы, мальчишки не упускали возможности такой крест заполучить. У одного красноармейца, который стоял рядом мы просим такой крестик. Он одной рукой держит за древко другой потянулся к ленте с крестами и вдруг древко ломается, - вот такой эпизод был вспоминает ветеран-суворовец. - Красноармеец докладывает майору - сломалось древко, а тот ему - иди брось в машину и возьми другое".

Дальше начался Парад. "Сначала шли фронтовые полки, а потом войска Московского гарнизона и мы суворовцы в коробочке 20 на 10 человек", - вспоминает Дмитрий Михайлович.

И, как рассказывает Епифанов, шли они мимо трибун с трепетом и полные энергии, держа носок повыше. Ему запомнилось, что на трибунах было очень много людей, которые смотрели на 12-14 летних мальчишек в форме с умилением и восторгом. "Особенно торжественно и четко мы шли мимо мавзолея, и каждый, конечно, хотел увидеть Сталина хоть краешком глаза", - поделился Дмитрий Епифанов.

После Парада был праздничный обед. Все дни упорной тренировки в театре Советской армии показывали и кинофильмы, и спектакли.

А вот, как вспоминает выпускник Горьковского СВУ 1950 года Анатолий Геннадьевич Сунцов, 9 мая 1945 года их подняли рано утром и сообщили о Победе. "Нашей радости не было предела - мы устроили самые настоящие подушечные бои, разбивая подушки в пух. Но нас за это даже не ругали офицеры-воспитатели радовались вместе с нами", - вспоминает события 75-летней давности ветеран-суворовец.

По его словам, к Параду Победы отбирали суворовцем с хорошим поведением и учебой. Правда, когда суворовцы узнали, что едут на Парад Победы у них у всех выросла успеваемость и практически не стало замечаний в поведении.

В Москву приехали за две недели до Парада и поселили в здании бывшего госпиталя рядом с театром Советской армии.

"Тренировки начинались рано утром, когда Москва еще только просыпалась. Когда возвращались в расположение у многих и ноги были сбиты и ног мы не чувствовали после многочасового чеканного шага по асфальту", - вспоминает Сунцов. Потом было еще несколько ночных тренировок. 24 июня, как вспоминает ветеран, "коробочка наша стояла около Лобного места, где раньше был фонтан. Шел дождик, но мы его не замечали. Все внимание было обращено на Мавзолей и на Спасскую башню из которой должен был выехать маршал Жуков. Рядом с нами стояли воины-гвардейцы с немецкими штандратами, которые потом кинули к подножию Мавзолея".

Сам Парад, по его словам при темпе марша 120 шагов в минуту пролетел очень быстро, но тем не менее суворовцы буквально впивались глазами в трибуну мавзолея, где стоял Сталин и маршалы.

"Мы были очень взволнованы и горды тем, что стояли в одном строю с фронтовиками, но было очень горестно, что с нами не было наших отцов, которые погибли, но могли бы тоже стоять вместе с нами в этом строю", - поделился Анатолий Сунцов.