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23.06.2020 16:15
Рубрика: Экономика

Вице-спикер Карелова отметила роль бизнеса в период пандемии

Текст: Елена Манукиян
В условиях пандемии особую социальную ответственность продемонстрировал бизнес, заявила в среду, 23 июня, на Социальном форуме РСПП заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Она привела в пример сведения Минэкономразвития, согласно которым в апреле общая прибыль компаний упала на 33%, однако, как заметила вице-спикер, благодаря активной роли бизнеса сокращение фонда оплаты труда составило лишь 16%.
Галина Карелова. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Галина Карелова. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Галина Карелова. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Бизнес в полной мере показал готовность оперативно подключаться к решению самых острых проблем", - сказала Карелова.

По ее словам, в период пандемии социальная ответственность бизнеса максимально проявилась именно в заботе о своих трудовых коллективах, это касается не только сохранения занятости в удивительно сложных условиях, но и применения ее новых форм, в том числе - перевод сотрудников на удаленную работу.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Также Карелова напомнила, что многие предприятия мобилизовались в сжатые сроки и начали выпускать средства индивидуальной защиты, чтобы восполнить их дефицит. При участии бизнеса разворачивались стационарные лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, строились больницы. Вице-спикер отметила роль предпринимательства в поддержке волонтерского движения, подчеркнув, что тема социальной ответственности бизнеса перспективна, благодатна, востребована жизнью и временем. По ее словам, на новый уровень вышла реализация программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности.

"Это вообще какой-то удивительный подъем произошел с развитием проектов и программ", - заметила вице-спикер.

Она также подчеркнула, что пандемия стала вызовом экономике, бизнесу и благополучию граждан, и результаты еще предстоит проанализировать. При этом меры борьбы с пандемией, которые применяет Россия, по мнению Кареловой, мягче, чем в большинстве других стран мира. "Это стало возможным, благодаря координации усилий власти, бизнеса и гражданского общества", - подытожила она.

Экономика Бизнес Законодательная власть Совет Федерации

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