ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Мы ожидаем, что за внесение поправок проголосуют от 67% до 71% россиян, против - от 28% до 32%, 1% испортят бюллетень", - сказал Мамонов на круглом столе ЭИСИ "Историческое решение. Перспективы и прогнозы голосования по поправкам к Конституции России".

"Показатели поддержки на сегодня очень высокие", - добавил он, отметив, что если проводить исторические параллели, то эти показатели выше, чем в 1993 году.

При этом Мамонов заявил, что прогнозирование такого политического действа - очень сложный процесс, потому что опыта мало, а методики электорального расчета ориентированы на конкурентные выборы, где участвует несколько кандидатов.