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23.06.2020 14:15
Рубрика: Происшествия

ВС признал режим повышенной готовности причиной пропуска срока в кассации

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего особенности рассмотрения кассационных жалоб по нормам Кодекса административного судопроизводства. Важные правовые позиции: режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является уважительной причиной пропуска срока обжалования в кассационной инстанции.

Кассационную жалобу по административному спору может подать не только непосредственный участник разбирательства в первой и второй инстанциях, но любое лицо, чьи права затронуты вынесенным решением. Причем, пожаловаться в кассационный суд они вправе даже в том случае, если судебный акт не обжаловался в апелляционном порядке и вступил в законную силу.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Кодекс административного судопроизводства регулирует процедуру рассмотрения административных споров. Таких, где одной из сторон является государственная структура. Например, по такой процедуре рассматриваются споры по уплате налогов, когда гражданин или организация не согласны с размером начисленных налогов. Также в порядке, предусмотренном КАС, рассматриваются жалобы, оспаривающие нормативные правовые акты", - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что постановление пленума Верховного суда направлено на повышение качества рассмотрения судами таких дел. Фактически расширяются возможности кассационных инстанций. Как известно, кассационная инстанция рассматривает только вопросы права. Считается, что фактические обстоятельства уже установлены в ходе разбирательства нижестоящих судов. Между тем постановление, по сути, дает право ставить под сомнение некоторые фактические обстоятельства.

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"Если будет установлено, что судами первой или апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной ошибке, суд должен учесть эти обстоятельства при вынесении кассационного определения. Если кассационная инстанция сочтет, что судебный акт основан на недопустимых обстоятельствах, он может быть отменен, а дело направлено на новое рассмотрение", - объяснил Владимир Груздев.

Также председатель Правления АЮР отметил еще одно важное разъяснение постановления пленума Верховного суда: суд разрешил гражданам продлевать пропущенные сроки подачи кассационных жалоб со ссылкой на введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части. Как известно, в период самоизоляции суды приостанавливали личный прием, поэтому возможности подать жалобу были ограничены.

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