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Вышел трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-ого"

Новости
    23.06.2020, 14:42
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стал доступен к просмотру трейлер франко-бельгийской копродукции за авторством французского режиссера Франсуа Озона под названием "Лето 85-го" (Été 85 / Summer of 85).

Фото: kinopoisk.ru
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Премьерный показ картины изначально должен был состояться на Каннском фестивале этого года, который был отменен из-за пандемии COVID-19.

Новая работа французского режиссера представляет собой экранизацию книги британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле" (Dance on My Grave), написанной в 1982-году.

Автором сценария выступил сам режиссер, внеся некоторые коррективы в повествование - в фильме события будут развиваться не в Соединенном Королевстве, а в Нормандии.

Мировая премьера должна состояться 2 июля 2020 года.

В фильме снимались: Феликс Лефевр, Бенжамен Вуазен, Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо, Изабель Нанти.

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