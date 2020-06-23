Вышел трейлер фильма Франсуа Озона "Лето 85-ого"

Стал доступен к просмотру трейлер франко-бельгийской копродукции за авторством французского режиссера Франсуа Озона под названием "Лето 85-го" (Été 85 / Summer of 85).

Премьерный показ картины изначально должен был состояться на Каннском фестивале этого года, который был отменен из-за пандемии COVID-19.

Новая работа французского режиссера представляет собой экранизацию книги британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле" (Dance on My Grave), написанной в 1982-году.

Автором сценария выступил сам режиссер, внеся некоторые коррективы в повествование - в фильме события будут развиваться не в Соединенном Королевстве, а в Нормандии.

Мировая премьера должна состояться 2 июля 2020 года.

В фильме снимались: Феликс Лефевр, Бенжамен Вуазен, Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо, Изабель Нанти.