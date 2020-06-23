Выставка "Всероссийский день поля" пройдет в новом формате

9 июля 2020 года в Брянской области состоится открытие агротехнической выставки "Всероссийский день поля" - одного из крупнейших смотров достижений российского агропромышленного комплекса.

С учетом эпидемиологической ситуации в этом году Минсельхозом России принято решение о проведении мероприятия не только в традиционном формате, но и в режиме онлайн, что позволит увеличить его охват и познакомить с актуальными разработками отечественного АПК более широкую аудиторию, а также по-новому взглянуть на решение вопросов развития сельского хозяйства, аграрной науки и технологий.

"Всероссийский день поля" - масштабная выставка передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. В текущем году на мероприятии, как и в прошлые годы, будет представлен большой спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, новейших достижений в области селекции сельскохозяйственных культур.

Кроме того, за годы проведения "День поля" стал эффективной дискуссионной площадкой, на которой участники рынка обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве. В 2020 году в рамках выставки также предусмотрена обширная деловая программа, которая пройдет преимущественно в режиме онлайн.

Формат "Дня поля" в этом году будет расширен за счет специально разработанной интернет-платформы, пользователи которой смогут совершить виртуальную экскурсию по экспозиции. Будут созданы технические возможности для дистанционного проведения встреч и подписания соглашений, обсуждения актуальных тенденций развития отрасли и обмена опытом.

Подробнее на сайте выставки: https://russianfieldday.ru