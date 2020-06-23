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23.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  1. Москва 1081
  2. Московская область 504
  3. Ханты-Мансийский АО 319
  4. Челябинская область 258
  5. Санкт-Петербург 220
  6. Нижегородская область 216
  7. Иркутская область 198
  8. Воронежская область 197
  9. Свердловская область 182
  10. Красноярский край 149
  11. Ямало-Ненецкий АО 145
  12. Ростовская область 140
  13. Республика Тыва 140
  14. Архангельская область 124
  15. Саратовская область 109
  16. Ульяновская область 106
  17. Новосибирская область 106
  18. Волгоградская область 104
  19. Ставропольский край 90
  20. Приморский край 85
  21. Омская область 82
  22. Тульская область 81
  23. Карачаево-Черкесская Республика 81
  24. Хабаровский край 79
  25. Ивановская область 78
  26. Республика Саха (Якутия) 75
  27. Брянская область 74
  28. Кабардино-Балкарская Республика 74
  29. Алтайский край 74
  30. Республика Дагестан 73
  31. Белгородская область 72
  32. Пензенская область 71
  33. Забайкальский край 71
  34. Мурманская область 70
  35. Чувашская Республика 66
  36. Оренбургская область 65
  37. Пермский край 64
  38. Самарская область 63
  39. Республика Коми 62
  40. Псковская область 61
  41. Томская область 61
  42. Краснодарский край 60
  43. Тверская область 59
  44. Курская область 57
  45. Новгородская область 57
  46. Орловская область 55
  47. Калужская область 54
  48. Республика Мордовия 54
  49. Владимирская область 52
  50. Республика Башкортостан 52
  51. Ленинградская область 51
  52. Липецкая область 49
  53. Ярославская область 47
  54. Тюменская область 46
  55. Рязанская область 45
  56. Тамбовская область 45
  57. Амурская область 45
  58. Кемеровская область 44
  59. Республика Бурятия 43
  60. Смоленская область 41
  61. Камчатский край 41
  62. Республика Татарстан 40
  63. Республика Адыгея 38
  64. Астраханская область 36
  65. Кировская область 36
  66. Республика Марий Эл 35
  67. Республика Ингушетия 32
  68. Республика Алтай 30
  69. Республика Северная Осетия 28
  70. Калининградская область 27
  71. Костромская область 26
  72. Вологодская область 21
  73. Курганская область 20
  74. Республика Хакасия 19
  75. Республика Карелия 18
  76. Удмуртская Республика 18
  77. Чеченская Республика 15
  78. г. Севастополь 7
  79. Республика Крым 5
  80. Магаданская область 3
  81. Республика Калмыкия 1
  82. Сахалинская область 1
  83. Еврейская АО 1
  84. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  1. Ненецкий автономный округ 0%
  2. Республика Калмыкия 0,1%
  3. Сахалинская область 0,2%
  4. Еврейская АО 0,3%
  5. г. Москва 0,5%
  6. Магаданская область 0,5%

За сутки подтверждено 153 летальных случая:

  1. Белгородская область   2
  2. Владимирская область   2
  3. Воронежская область   1
  4. Курская область   1
  5. Московская область   15
  6. Орловская область   1
  7. Смоленская область   2
  8. Тверская область   2
  9. Тульская область   3
  10. Москва   26
  11. Архангельская область   1
  12. Вологодская область   1
  13. Санкт-Петербург   35
  14. Краснодарский край   2
  15. Волгоградская область   1
  16. Ростовская область   4
  17. Республика Дагестан   6
  18. Республика Ингушетия   3
  19. Карачаево-Черкесская Республика   1
  20. Республика Мордовия   1
  21. Кировская область   1
  22. Нижегородская область   4
  23. Пензенская область   1
  24. Саратовская область   1
  25. Свердловская область   4
  26. Ханты-Мансийский АО   2
  27. Ямало-Ненецкий автономный округ   3
  28. Челябинская область   8
  29. Республика Хакасия   2
  30. Алтайский край   2
  31. Красноярский край   7
  32. Новосибирская область   4
  33. Омская область   2
  34. Приморский край   1
  35. Хабаровский край   1
За весь период по России умерло 8 359 человек

За сутки выписано 12013 выздоровевших:

  1. Белгородская область   113
  2. Брянская область   32
  3. Владимирская область   31
  4. Воронежская область   462
  5. Ивановская область   158
  6. Калужская область   192
  7. Костромская область   32
  8. Курская область   72
  9. Липецкая область   258
  10. Московская область   1162
  11. Орловская область   189
  12. Рязанская область   188
  13. Смоленская область   47
  14. Тамбовская область   90
  15. Тверская область   109
  16. Тульская область   221
  17. Ярославская область   217
  18. Москва   2578
  19. Республика Карелия   13
  20. Республика Коми   33
  21. Архангельская область   204
  22. Вологодская область   22
  23. Калининградская область   82
  24. Ленинградская область   142
  25. Мурманская область   45
  26. Новгородская область   41
  27. Псковская область   67
  28. Санкт-Петербург   221
  29. Республика Адыгея   26
  30. Республика Калмыкия   14
  31. Республика Крым   13
  32. Краснодарский край   57
  33. Астраханская область   64
  34. Волгоградская область   109
  35. Ростовская область   180
  36. Республика Дагестан   41
  37. Республика Ингушетия   68
  38. Кабардино-Балкарская Республика   306
  39. Карачаево-Черкесская Республика   60
  40. Республика Северная Осетия - Алания   16
  41. Чеченская Республика   21
  42. Ставропольский край   114
  43. Республика Башкортостан   97
  44. Республика Марий Эл   109
  45. Республика Мордовия   53
  46. Республика Татарстан   5
  47. Удмуртская Республика   36
  48. Республика Чувашия   47
  49. Пермский край   152
  50. Кировская область   97
  51. Нижегородская область   426
  52. Оренбургская область   116
  53. Пензенская область   163
  54. Самарская область   37
  55. Саратовская область   149
  56. Ульяновская область   294
  57. Курганская область   22
  58. Свердловская область   406
  59. Тюменская область   48
  60. Ханты-Мансийский АО   148
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ   42
  62. Челябинская область   60
  63. Республика Алтай   6
  64. Республика Тыва   24
  65. Республика Хакасия   57
  66. Алтайский край   111
  67. Красноярский край   302
  68. Иркутская область   175
  69. Кемеровская область   50
  70. Новосибирская область   103
  71. Омская область   107
  72. Томская область   19
  73. Республика Бурятия   85
  74. Республика Саха (Якутия)   61
  75. Забайкальский край   89
  76. Камчатский край   31
  77. Приморский край   49
  78. Амурская область   35
  79. Магаданская область   17
  80. Хабаровский край   57
  81. Еврейская автономная область   12
  82. Чукотский автономный округ   6
За весь период пандемии в России выписано из стационаров 356 429 выздоровевших
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