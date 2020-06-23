За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое:

Москва 1081 Московская область 504 Ханты-Мансийский АО 319 Челябинская область 258 Санкт-Петербург 220 Нижегородская область 216 Иркутская область 198 Воронежская область 197 Свердловская область 182 Красноярский край 149 Ямало-Ненецкий АО 145 Ростовская область 140 Республика Тыва 140 Архангельская область 124 Саратовская область 109 Ульяновская область 106 Новосибирская область 106 Волгоградская область 104 Ставропольский край 90 Приморский край 85 Омская область 82 Тульская область 81 Карачаево-Черкесская Республика 81 Хабаровский край 79 Ивановская область 78 Республика Саха (Якутия) 75 Брянская область 74 Кабардино-Балкарская Республика 74 Алтайский край 74 Республика Дагестан 73 Белгородская область 72 Пензенская область 71 Забайкальский край 71 Мурманская область 70 Чувашская Республика 66 Оренбургская область 65 Пермский край 64 Самарская область 63 Республика Коми 62 Псковская область 61 Томская область 61 Краснодарский край 60 Тверская область 59 Курская область 57 Новгородская область 57 Орловская область 55 Калужская область 54 Республика Мордовия 54 Владимирская область 52 Республика Башкортостан 52 Ленинградская область 51 Липецкая область 49 Ярославская область 47 Тюменская область 46 Рязанская область 45 Тамбовская область 45 Амурская область 45 Кемеровская область 44 Республика Бурятия 43 Смоленская область 41 Камчатский край 41 Республика Татарстан 40 Республика Адыгея 38 Астраханская область 36 Кировская область 36 Республика Марий Эл 35 Республика Ингушетия 32 Республика Алтай 30 Республика Северная Осетия 28 Калининградская область 27 Костромская область 26 Вологодская область 21 Курганская область 20 Республика Хакасия 19 Республика Карелия 18 Удмуртская Республика 18 Чеченская Республика 15 г. Севастополь 7 Республика Крым 5 Магаданская область 3 Республика Калмыкия 1 Сахалинская область 1 Еврейская АО 1 Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Ненецкий автономный округ 0% Республика Калмыкия 0,1% Сахалинская область 0,2% Еврейская АО 0,3% г. Москва 0,5% Магаданская область 0,5%

За сутки подтверждено 153 летальных случая:

Белгородская область 2 Владимирская область 2 Воронежская область 1 Курская область 1 Московская область 15 Орловская область 1 Смоленская область 2 Тверская область 2 Тульская область 3 Москва 26 Архангельская область 1 Вологодская область 1 Санкт-Петербург 35 Краснодарский край 2 Волгоградская область 1 Ростовская область 4 Республика Дагестан 6 Республика Ингушетия 3 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Нижегородская область 4 Пензенская область 1 Саратовская область 1 Свердловская область 4 Ханты-Мансийский АО 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Челябинская область 8 Республика Хакасия 2 Алтайский край 2 Красноярский край 7 Новосибирская область 4 Омская область 2 Приморский край 1 Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 8 359 человек

За сутки выписано 12013 выздоровевших:

Белгородская область 113 Брянская область 32 Владимирская область 31 Воронежская область 462 Ивановская область 158 Калужская область 192 Костромская область 32 Курская область 72 Липецкая область 258 Московская область 1162 Орловская область 189 Рязанская область 188 Смоленская область 47 Тамбовская область 90 Тверская область 109 Тульская область 221 Ярославская область 217 Москва 2578 Республика Карелия 13 Республика Коми 33 Архангельская область 204 Вологодская область 22 Калининградская область 82 Ленинградская область 142 Мурманская область 45 Новгородская область 41 Псковская область 67 Санкт-Петербург 221 Республика Адыгея 26 Республика Калмыкия 14 Республика Крым 13 Краснодарский край 57 Астраханская область 64 Волгоградская область 109 Ростовская область 180 Республика Дагестан 41 Республика Ингушетия 68 Кабардино-Балкарская Республика 306 Карачаево-Черкесская Республика 60 Республика Северная Осетия - Алания 16 Чеченская Республика 21 Ставропольский край 114 Республика Башкортостан 97 Республика Марий Эл 109 Республика Мордовия 53 Республика Татарстан 5 Удмуртская Республика 36 Республика Чувашия 47 Пермский край 152 Кировская область 97 Нижегородская область 426 Оренбургская область 116 Пензенская область 163 Самарская область 37 Саратовская область 149 Ульяновская область 294 Курганская область 22 Свердловская область 406 Тюменская область 48 Ханты-Мансийский АО 148 Ямало-Ненецкий автономный округ 42 Челябинская область 60 Республика Алтай 6 Республика Тыва 24 Республика Хакасия 57 Алтайский край 111 Красноярский край 302 Иркутская область 175 Кемеровская область 50 Новосибирская область 103 Омская область 107 Томская область 19 Республика Бурятия 85 Республика Саха (Якутия) 61 Забайкальский край 89 Камчатский край 31 Приморский край 49 Амурская область 35 Магаданская область 17 Хабаровский край 57 Еврейская автономная область 12 Чукотский автономный округ 6

За весь период пандемии в России выписано из стационаров 356 429 выздоровевших