За сутки в России подтверждено 7425 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 32,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 1081
- Московская область 504
- Ханты-Мансийский АО 319
- Челябинская область 258
- Санкт-Петербург 220
- Нижегородская область 216
- Иркутская область 198
- Воронежская область 197
- Свердловская область 182
- Красноярский край 149
- Ямало-Ненецкий АО 145
- Ростовская область 140
- Республика Тыва 140
- Архангельская область 124
- Саратовская область 109
- Ульяновская область 106
- Новосибирская область 106
- Волгоградская область 104
- Ставропольский край 90
- Приморский край 85
- Омская область 82
- Тульская область 81
- Карачаево-Черкесская Республика 81
- Хабаровский край 79
- Ивановская область 78
- Республика Саха (Якутия) 75
- Брянская область 74
- Кабардино-Балкарская Республика 74
- Алтайский край 74
- Республика Дагестан 73
- Белгородская область 72
- Пензенская область 71
- Забайкальский край 71
- Мурманская область 70
- Чувашская Республика 66
- Оренбургская область 65
- Пермский край 64
- Самарская область 63
- Республика Коми 62
- Псковская область 61
- Томская область 61
- Краснодарский край 60
- Тверская область 59
- Курская область 57
- Новгородская область 57
- Орловская область 55
- Калужская область 54
- Республика Мордовия 54
- Владимирская область 52
- Республика Башкортостан 52
- Ленинградская область 51
- Липецкая область 49
- Ярославская область 47
- Тюменская область 46
- Рязанская область 45
- Тамбовская область 45
- Амурская область 45
- Кемеровская область 44
- Республика Бурятия 43
- Смоленская область 41
- Камчатский край 41
- Республика Татарстан 40
- Республика Адыгея 38
- Астраханская область 36
- Кировская область 36
- Республика Марий Эл 35
- Республика Ингушетия 32
- Республика Алтай 30
- Республика Северная Осетия 28
- Калининградская область 27
- Костромская область 26
- Вологодская область 21
- Курганская область 20
- Республика Хакасия 19
- Республика Карелия 18
- Удмуртская Республика 18
- Чеченская Республика 15
- г. Севастополь 7
- Республика Крым 5
- Магаданская область 3
- Республика Калмыкия 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская АО 1
- Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ 0%
- Республика Калмыкия 0,1%
- Сахалинская область 0,2%
- Еврейская АО 0,3%
- г. Москва 0,5%
- Магаданская область 0,5%
За сутки подтверждено 153 летальных случая:
- Белгородская область 2
- Владимирская область 2
- Воронежская область 1
- Курская область 1
- Московская область 15
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 26
- Архангельская область 1
- Вологодская область 1
- Санкт-Петербург 35
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 6
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский АО 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 8
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 2
- Красноярский край 7
- Новосибирская область 4
- Омская область 2
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 8 359 человек
За сутки выписано 12013 выздоровевших:
- Белгородская область 113
- Брянская область 32
- Владимирская область 31
- Воронежская область 462
- Ивановская область 158
- Калужская область 192
- Костромская область 32
- Курская область 72
- Липецкая область 258
- Московская область 1162
- Орловская область 189
- Рязанская область 188
- Смоленская область 47
- Тамбовская область 90
- Тверская область 109
- Тульская область 221
- Ярославская область 217
- Москва 2578
- Республика Карелия 13
- Республика Коми 33
- Архангельская область 204
- Вологодская область 22
- Калининградская область 82
- Ленинградская область 142
- Мурманская область 45
- Новгородская область 41
- Псковская область 67
- Санкт-Петербург 221
- Республика Адыгея 26
- Республика Калмыкия 14
- Республика Крым 13
- Краснодарский край 57
- Астраханская область 64
- Волгоградская область 109
- Ростовская область 180
- Республика Дагестан 41
- Республика Ингушетия 68
- Кабардино-Балкарская Республика 306
- Карачаево-Черкесская Республика 60
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Чеченская Республика 21
- Ставропольский край 114
- Республика Башкортостан 97
- Республика Марий Эл 109
- Республика Мордовия 53
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 36
- Республика Чувашия 47
- Пермский край 152
- Кировская область 97
- Нижегородская область 426
- Оренбургская область 116
- Пензенская область 163
- Самарская область 37
- Саратовская область 149
- Ульяновская область 294
- Курганская область 22
- Свердловская область 406
- Тюменская область 48
- Ханты-Мансийский АО 148
- Ямало-Ненецкий автономный округ 42
- Челябинская область 60
- Республика Алтай 6
- Республика Тыва 24
- Республика Хакасия 57
- Алтайский край 111
- Красноярский край 302
- Иркутская область 175
- Кемеровская область 50
- Новосибирская область 103
- Омская область 107
- Томская область 19
- Республика Бурятия 85
- Республика Саха (Якутия) 61
- Забайкальский край 89
- Камчатский край 31
- Приморский край 49
- Амурская область 35
- Магаданская область 17
- Хабаровский край 57
- Еврейская автономная область 12
- Чукотский автономный округ 6
За весь период пандемии в России выписано из стационаров 356 429 выздоровевших