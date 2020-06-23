Застройщикам субсидируют ставку по 190 кредитам

"Мы рассмотрели 214 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май свыше 480 млн рублей. Суммарная жилая площадь объектов, кредиты по которым заявлены к субсидированию, превысила 12,7 млн кв. метров", - заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
По итогам первого заседания межведомственной комиссии было одобрено субсидирование ставки примерно 190 кредитов. Кредиты за май будут субсидироваться до ставки 5,5%, а за июнь, в связи с понижением ключевой ставки, уже до 4,5%. Заседания комиссии будут проходить ежемесячно до конца 2021 года.
Заявления на возмещение недополученных средств подали Сбербанк, ВТБ, банк "ДОМ.РФ", "Альфа-Банк", Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и др.
Недополученные доходы возмещаются по договорам, заключенным банками со строительными компаниями до 1 мая нынешнего года. Целью кредита должны быть покупка земли для жилищного строительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для системообразующих предприятий допускается субсидирование покупки промышленных объектов и строительной техники.
Для подачи заявления на льготу по кредиту заемщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию. Кроме того, он обязуется сохранить штатную численность работников, которая была у него к началу мая.