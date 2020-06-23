Застройщикам субсидируют ставку по 190 кредитам

Субсидирование около 190 кредитов для застройщиков одобрено комиссией Минстроя.

"Мы рассмотрели 214 кредитных договоров на общую сумму возмещения за май свыше 480 млн рублей. Суммарная жилая площадь объектов, кредиты по которым заявлены к субсидированию, превысила 12,7 млн кв. метров", - заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По итогам первого заседания межведомственной комиссии было одобрено субсидирование ставки примерно 190 кредитов. Кредиты за май будут субсидироваться до ставки 5,5%, а за июнь, в связи с понижением ключевой ставки, уже до 4,5%. Заседания комиссии будут проходить ежемесячно до конца 2021 года.

Заявления на возмещение недополученных средств подали Сбербанк, ВТБ, банк "ДОМ.РФ", "Альфа-Банк", Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и др.

Недополученные доходы возмещаются по договорам, заключенным банками со строительными компаниями до 1 мая нынешнего года. Целью кредита должны быть покупка земли для жилищного строительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для системообразующих предприятий допускается субсидирование покупки промышленных объектов и строительной техники.

Для подачи заявления на льготу по кредиту заемщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию. Кроме того, он обязуется сохранить штатную численность работников, которая была у него к началу мая.