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23.06.2020 20:43
Рубрика: Общество

Найдена причина живучести туберкулезной палочки

Текст: Алена Ларина

Ученые нашли в человеческом организме клетки, в которых "прячутся" туберкулезные бактерии, этим, видимо, и объясняется недостаточная эффективность вакцинации против туберкулеза и используемых для лечения болезни препаратов.

По сообщению Nature Communications, речь идет о мезенхимных стволовых клетках (МСК), находящихся в жировой и других соединительных тканях. В них ранее уже обнаруживали микобактерии. Также они известны как модулятор иммунитета, в том числе, поэтому исследователи предположили, что, подавляя воспаление, МСК, вероятно играют на руку туберкулезной палочке.

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Группа ученых под руководством Дхираджа Кумара из Международного центра генной инженерии и биотехнологий в Нью-Дели решила это проверить. Сначала исследователи заразили микобактерией мезенхимные стволовые клетки из жировой ткани, убедившись, что она способна в них размножаться. Потом воздействовали на культуру клеток с бактерией известными противотуберкулезными препаратами - изониазидом и рифампицином, которые не смогли уничтожить бактерии.

Значит, МСК способствуют устойчивости бактерий против лекарств. Они выкачивают препараты из клеток с помощью АВС-транспортеров (транспортные белки на мембране клеток). Потому что когда выработка обоих белков была заблокирована с помощью РНК-интерференции, препараты уничтожили почти все микобактерии.

Следовательно, с одной стороны, стволовые клетки борются с туберкулезной инфекции, с другой, выкачивают из клеток противотуберкулезные препараты. При этом при подавлении воспаления в окружающей ткани, МСК помогают выживать своим колонизаторам.

Общество Наука

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