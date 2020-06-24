640 тысяч человек вновь отправили на карантин в крупнейшей земле Германии

После вспышки коронавируса на мясоперерабатывающем заводе Toennies в земле Северный Рейн-Вестфалия вновь ограничена общественная жизнь в районах Гютерсло и Варендорф. В общей сложности это затрагивает около 640 тысяч жителей, сообщает газета Saechsische Zeitung.

Завод в Гютерсло считается отправной точкой вспышки эпидемии. Медики зафиксировали 1952 подтвержденных случая коронавируса среди сотрудников предприятия. Порядка семи тысяч работников отправлены на карантин. Многие из них проживают в районе Варендорф.

По распоряжению местных властей, в общественных местах теперь могут встречаться только два человека или люди из одного домохозяйства. Запрещены все развлекательные мероприятий. Должны быть также закрыты музеи, кинотеатры, фитнес-студии, крытые бассейны и бары. Первоначально правила новых ограничений будут действовать в течение одной недели до 30 июня.

"Цель состоит в том, чтобы успокоить ситуацию и расширить тестирование", - заявил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Тесты предназначены для того, чтобы ответить на остающийся еще без ответа вопрос о том, распространился ли вирус только на мясокомбинате или была заражена коронавирусом часть населения, подчеркнул премьер.