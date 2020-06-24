Американскую киноиндустрию обвинили в криминализации темнокожих

Голливуд в очередной раз попал в прицел американских борцов против расовой дискриминации. В последние недели они развернули масштабную кампанию по переосмыслению политического и культурного наследия страны, пользуясь тем импульсом, который левым активистам удалось создать в результате масштабных акций протеста под лозунгами "Жизни черных имеют значение".

Левые активисты уже не раз издевались над звездой президента-республиканца Трампа в Голливуде, обвиняя его в расизме. Фото: GettyImages

Около трех сотен темнокожих актеров и продюсеров подписались под письмом "Голливуд за жизни черных", которое требует от киноиндустрии решительных действий для борьбы с расовой дискриминацией и полицейским насилием. Они уверены: на "фабрике грез" до сих пор очевидно "наследие белого превосходства". Более того, ­Голливуд упрекнули в "разжигании эпидемии полицейского насилия и антитемнокожей культуры".

Письмо включает конкретные требования. В частности, киноиндустрии предлагается запретить привлекать полицейских для съемок и добиваться от властей Лос-Анджелеса, районом которого является Голливуд, снижения финансирования полиции. Авторы требуют избавить кинопродукцию от контента, криминализирующего образ афроамериканцев, включать в ленты побольше антирасистских элементов, а также инвестировать в те компании, которыми владеют чернокожие. Студии должны нанимать больше темнокожих на руководящие и финансовые должности. В письме Голливуд призывают "прекратить умышленное прославление полицейского насилия и коррупции в своем творчестве".

"Пора Голливуду признать свою роль и взять ответственность, исправить ущерб и быть активной частью перемен", - наставляют подписанты. На фоне давления, вызванного масштабными протестами и погромами на расовой почве, на телевидении уже убрали из эфира два популярных шоу о жизни полицейских, Cops и Live PD. А стриминговый сервис HBO Max недавно временно удалил из доступа культовый для Америки оскароносный фильм "Унесенные ветром" 1939 года за пропаганду расизма, пообещав вернуть его, но с дополнительными комментариями. Это при том что в свое время за роль этой ленте актриса Хэтти МакДэниел стала первой темнокожей, получившей "Оскар".

От голливудской "фабрики грез" требуют больше не делать из полицейских героев

Хотя большинство голливудских звезд придерживаются выраженных либеральных взглядов, борцы с расизмом регулярно критикуют киноиндустрию за дискриминацию. В 2016 году вокруг Академии кинематографических искусств и наук США разразился скандал из-за того, что в числе номинантов на премию "Оскар" не оказалось ни одного темнокожего артиста. После этого в киноакадемии пересмотрели состав жюри.

Согласно отчету о разнообразии, который подготовили в Калифорнийском университете, "цветные" актеры получили 27 процентов главных ролей в голливудских кинолентах 2019 года, что почти втрое больше, чем в 2011 году. Среди руководителей студий преобладают белые (90 процентов) и мужчины (80 процентов).

Еще один современный фронт культурной войны, развязанной активистами, это снос памятников значимым для американской истории деятелям по всей Америке. Вся эта активность агрессивно настроенных либералов все больше тревожит консервативных американцев. Телеведущий Fox News Такер Карсон в своем комментарии отметил, что символы Америки уничтожаются демонстративно потому, что агрессивная толпа и поддерживающие ее политики уверены: "Унизив вас, они будут вас контролировать". Он предостерегает, что молчаливо наблюдающему за актами вандалов большинству будут указывать, "как воспитывать детей, как голосовать, во что верить".