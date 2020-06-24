Бизнес просит не вводить новые требования к такси

Принятие многострадального закона о такси опять может быть отложено. РСПП, "Деловая Россия" и "ОПОРА России" в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложили принять другой законопроект.

История тянется с 2015 года. Повторно внесенный в Госдуму в 2018 году законопроект дальше первого чтения не продвинулся. Он предполагает оснащение автомобилей тахографами, таксометрами и контрольно-кассовой техникой, стаж для водителей не менее трех лет и обязательство агрегаторов проверять разрешения на услуги такси на основе специальных реестров. Это приведет к новым затратам перевозчиков, законопроект противоречит "внедрению цифровых технологий" в сфере такси, не учитывает специфику сервисов заказа, говорится в письме, с которым ознакомилась "РГ".

В РСПП предложили принять законопроект, который был в 2019 году внесен в Госдуму, но возвращен инициаторам, поскольку в парламенте уже был первый проект. Второй предлагает распространить на агрегаторов ответственность за вред жизни или здоровью пассажира, а к таксистам новых требований не вводит.

Минтранс поддерживает законопроект, который находится в Госдуме, сообщили "РГ" в министерстве. Его принятие будет способствовать снижению числа ДТП с участием такси, поскольку службы заказа будут обязаны проверять графики труда и отдыха водителей и отключать их от заказов в случае превышения установленных рабочих часов.

Позиции сторон сближаются. Агрегаторы уже отключают от заказов таксистов, которые нарушили правила, но хорошо бы также указать в законе, куда можно пожаловаться, если агрегаторы не принимают меры, говорит глава Союза пассажиров Кирилл Янков.