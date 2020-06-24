Болельщика "Бернли" уволили с работы за баннер "Жизни белых важны"

Поклонник английского футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл, организовавший запуск баннера "Жизни белых важны", был уволен с работы за свой поступок.

Как сообщает Daily Mail, именно Хеппл организовал запуск самолёта с этим баннером во время матча чемпионата Англии против "Манчестер Сити", и за этот поступок его компания, где он работал сварщиком, уволила его. В руководстве отметили, что не одобряют сам поступок, а также не намерены терпеть проявления расизма.

24-летний Хеппл выразил свое несогласие с этим решением.

"Я точно не расист, как меня пытаются выставить, - сказал он. - У меня много друзей с темным цветом кожи и выходцев из Азии. Своим поступком я присоединился к движению Black Lives Movement. Я хотел просто отметить, что жизни белых также важны".

На этом неприятности фаната "Бернли" не закончатся. Клуб также раскритиковал эту акцию и заявил, что готов пожизненно запретить всем причастным к этому поступку поход на футбол. По словам Хеппла, в организации акции приняли участие около 60 человек, а сам запуск самолёта обошёлся в 600 фунтов стерлингов.