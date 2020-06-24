Центробанк сравнил потери России от пандемии с другими странами

Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, однако в целом экономика страны потеряет меньше, если сравнивать со многими другими странами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом. Она также рассказала депутатам об "историческом минимуме", которого достигли ипотечные ставки, а также об объемах кибермошенничества.

Текущий прогноз ЦБ предполагает снижение ВВП на 4-6% в этом году. "Наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов", - заявила Набиуллина. Ожидаемое в РФ снижение ВВП, по ее оценке, - это "весьма глубокий экономический спад". "Но с учетом обстоятельств это все-таки заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису", - подчеркнула глава Банка России.

Согласно прогнозу регулятора, в следующем году темпы роста ВВП составят уже 2,8-4,8%. А полное возвращение ВВП РФ до уровней 2019 года произойдет в первом полугодии 2022 года. "Нас действительно ждет непростой путь восстановления после пандемии, - констатировала Набиуллина. - Но есть все основания полагать, в том числе опираясь на опыт очень оперативных и гибких мер, которые мы с вами внедряли в последние месяцы, что мы не просто справимся, но поможем экономике вернуться к устойчивому росту".

Пандемия, отметила глава ЦБ, "хорошо показала, где у нас сильные места, где мы хорошо проходим проверку на прочность". По ее словам, это и макроэкономическая стабильность, и устойчивость финансовых институтов, и сформированный базис финансовых технологий. Однако на переднем плане в результате распространения коронавируса оказались вопросы, которые Центробанку предстоит решить совместно с законодателями. Во-первых, это защита потребителей финансовых услуг. За пять месяцев этого года Центробанк зафиксировал около 165 тысяч мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму 1,6 млрд рублей. Почти в 70% случаев люди сами предоставляют данные мошенникам.

По данным ЦБ, средняя операция, которая совершается без согласия граждан, составляет около 10 тыс. руб., а без согласия юрлиц - 152 тыс. руб. Около половины мошеннических операций происходит с приобретения товаров и услуг по интернету, треть составляют операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием клиентов, менее 10% - в банкоматах и POS-терминалах.

Текущий прогноз ЦБ предполагает снижение ВВП на 4-6 процентов в этом году. Полное возвращение ВВП России до уровней 2019 года произойдет в первом полугодии 2022 года

Впрочем, если сравнить с прошлым годом, то мошенничеств все же становится меньше: в прошлом году их объем составил 6,4 млрд руб., количество - 576 тыс.

Другие нерешенные, по словам Набиуллиной, проблемы - защита неквалифицированных инвесторов, а также ультиматумы по комиссиям и лимитам на переводы со стороны банков.

Кстати, о переводах: в России могут разрешить совершать их на кассах магазинов. То же касается и платежей. Такой вопрос прорабатывает Центробанк, заявила глава регулятора.

На данный момент клиенты ряда банков уже могут снять наличные на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах, пояснила она. Снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие - совершение покупки.

Отвечая на вопросы депутатов, Набиуллина заверила, что снижение ключевой ставки до 4,5% годовых не приведет к обесцениванию зарплат и сбережений россиян. "Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали", - подчеркнула она. Для того, чтобы добиться смягчения денежно-кредитных условий для заемщиков, как раз и была снижена ключевая ставка на 1%. Одно из следствий - средняя ставка по ипотечным кредитам в российских банках в мае снизилась до 7,4%. Это исторический минимум, пояснила Набиуллина.