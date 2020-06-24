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24.06.2020 15:01
Рубрика: В мире

ЦЕРН намерен построить новый 100-километровый коллайдер

Текст: Константин Волков

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) заявила о намерении построить новый адронный коллайдер, который будет в четыре раза длиннее существующего. Об этом сообщает журнал The Nature.

Его длина должна составить 100 километров. Задача нового устройства - столкнуть электроны с их парами из антиматерии - позитронами, чтобы выяснить в реальности, а не в теории, как выглядит взаимодействие вещества и антивещества на субатомном уровне.

Фото: Reuters
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Работающий сейчас в CERN Большой адронный коллайдер разгоняет частицы с энергией 16 ТераэлектронВольт (ТэВ). Один ТэВ примерно равен кинетической энергии комара в полете. Несмотря на столь малый уровень энергии, частицы разгоняются до околосветовых скоростей, поскольку в коллайдере вакуум. В новом коллайдере частицам будет придаваться энергия до 100 ТэВ.

Согласно Европейской стратегии изучения элементарных частиц, работа должна происходить в два этапа. На первом этапе будет построен электронно-позитронный коллайдер, в котором энергия столкновения частиц будет настроена так, чтобы получить максимальное количество бозонов Хиггса, которые помогают понять, как работают субатомные частицы, создавая знакомую нам Вселенную в рамках Стандартной модели, описывающей электромагнитное взаимодействие всех частиц.

На втором этапе электронно-позитронный коллайдер планируется демонтировать и заменить на протонно-протонный коллайдер (сталкиватель), который будет сталкивать протоны с энергией 100 ТэВ. Цель такого эксперимента - поиск новых частиц и обновление Стандартной модели.

Новый коллайдер может очень сильно повлиять на развитие науки. Однако пока что непонятно, где брать финансирование для его строительства. Стоимость его создания составляет, по нынешним расценкам, 21 миллиард евро, и кто может их дать, особенно в условиях нынешнего экономического кризиса, - неясно.

В мире Европа Швейцария Общество Наука Большой адронный коллайдер

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