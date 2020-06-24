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24.06.2020 10:54
Рубрика: Общество

Чем занять школьника летом: лучшие активности от ведущих вузов

Текст: Ксения Колесникова
Регионы постепенно снимают ограничения, родители выходят на работу. Вопрос: чем занять школьника летом? "РГ" собрала активности, которые предлагают ведущие вузы - участники Проекта 5-100.

1. Университет Лобачевского (Нижний Новгород) вместе с региональным центром "Вега" в августе 2020 года планирует провести три онлайн-смены для школьников: "Космическая наука", "Город 800", "Экология в современной жизни".

Участвовать смогут ребята 7-9 классов, они разработают свои научно-исследовательские проекты, лучшие из которых будут защищать очно, в университете. Кроме того, самые активные ребята получат наставников из числа студентов вуза.

2. В июле СУНЦ НГУ, структурное подразделение Новосибирского государственного университета, приглашает выпускников 8-10 классов на летнюю смену олимпиадной подготовки "Лаврентьевские вызовы", которая посвящена 120-летию со дня рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, основателя Академгородка.

- Летняя смена ориентирована на учащихся 8-10-х классов, увлеченных точными и естественными науками, - говорит руководитель Летней смены олимпиадной подготовки Фаузия Сулейманова. - Мы будем готовить ребят к участию в олимпиадах, конкурсах и конференциях по математике, физике, химии, биологии и информатике. Все занятия, а также культурная программа, будут проходить дистанционно. Нам пришлось отказаться от некоторых практических занятий, полностью убрать экскурсионную программу. Вместо этого мы предложим ребятам открытые лекции сибирских ученых, а также экскурсионную программу по научным институтам Сибири в режиме онлайн. В этом же формате участники познакомятся с Новосибирским госуниверситетом и центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". После успешного прохождения олимпиадной смены и итоговых собеседований участники могут быть зачислены в СУНЦ НГУ (в 9-11 классы).

3. В МФТИ пройдет традиционная летняя физическая школа для учеников 7-10 классов. С 1 по 9 августа, и тоже - в онлайне.

Запланированы теоретические и практические занятия от преподавателей МФТИ, членов жюри и методических комиссий всероссийских и международных олимпиад по физике, тренеров и руководителей сборных. Для 7-8 классов будет проходить четыре теоретических занятия в день, для 9-10 классов - 3 теоретических занятия и один практикум.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- В этом году в Летней физической школе МФТИ занятия пройдут в дистанционном формате, - рассказал заместитель заведующего кафедрой инновационной педагогики МФТИ Юрий Фомин. - Но общая программа сохранится. Мы не отказались и от практических занятий. Оборудование, необходимое для экспериментов, будет доставлено курьерской службой прямо к ученикам.

Записаться на занятия школьники могут как на коммерческой основе, так и за счет грантов, например, талантливых ребят направляет на учебу их регион, школа или вуз.

4. С 29 июня по 5 июля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) уже в третий раз пройдет образовательный интенсив "Летняя школа "Твой город - цифровой", который дает возможность школьникам из разных городов почувствовать себя специалистами будущего. Направления: атомная энергетика, персонализированная медицина, цифровой транспорт, машинное обучение и искусственный интеллект и космическая радиоинженерия.

- Переход в онлайн-формат дал возможность учащимся из разных уголков страны присоединиться к мероприятию, не выходя из дома, - говорит ведущий специалист Центра профориентации и довузовской подготовки СПбПУ Ольга Сулимова. - Был создан свой чат-бот в Telegram, где каждый участник может оперативно связываться с организаторами, следить за расписанием, выполнять дополнительные задания и даже видеть рейтинг участников школы. Единственные трудности, с которыми пришлось столкнуться при подготовке к школе, это невозможность в очном формате посещать учебные кабинеты, лаборатории университета и экскурсии на ведущие предприятия города. Но одновременно с этим появились такие форматы: обзорная экскурсия в режиме реального времени, онлайн-лабораторные, вебинары. В этот раз больше часов будет на практические занятия, мастер-классы, лабораторные работы. Каждый участник школы заранее получает необходимые комплектующие для таких занятий. Ну и, конечно, приятным дополнением является возможность для призеров и победителей получить 5 дополнительных баллов при поступлении в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

5. Томский политехнический университет стал одним из ключевых партнеров общероссийской онлайн-игры Inside Game. Она разработана по инициативе губернатора Томской области и направлена на то, чтобы во время каникул ученые, преподаватели, инженеры, дизайнеры и другие эксперты рассказали школьникам об инновационных направлениях науки и технологий, а также провели мастер-классы, квизы и другие интерактивные игры. Программа стартовала 1 июня и продлится до 31 июля.

Фото: РИА Новости
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- Преподаватели, сотрудники и представители компаний-партнеров ТПУ расскажут школьникам о химии, геймдизайне, стартапах и предпринимательстве, инженерах будущего, технологиях прототипирования и 3D-печати, новых материалах, промышленном дизайне, а также геологии нефти и газа. Кроме того, участники выполняют задания-челленджи, например, разрабатывают свой стартап в мире апокалипсиса, создают игру своей мечты, выполняют дома различные химические опыты, а также работают над собственным дизайном нейрошлема для компьютерных игр, - рассказал начальник отдела организации набора Томского политехнического университета (ТПУ) Павел Рвалов. - Присоединиться к онлайн-игре могут ученики 5-11-х классов не только из Томской области, но и из других регионов. Все лекции и мастер-классы можно посмотреть на канале YouTube, а также следить за ходом игры на сайте и в официальной группе во "ВКонтакте".

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