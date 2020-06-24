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Рубрика: Экономика

Чернобыльские надбавки начислят в автоматическом режиме

Текст: Алексей Дуэль

Получить ежегодную надбавку за выслугу лет на территориях, которые подверглись заражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, теперь будет проще. Если раньше необходимо было каждый год обращаться в органы соцзащиты с заявлением и представлять разные подтверждающие документы, то теперь все это будет происходить в автоматическом режиме, рассказали в пресс-службе Минтруда. Проект соответствующего документа опубликован на портале Regulation.

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"Согласно предлагаемым изменениям заявление для получения выплаты будет возможно подать не только через орган социальной защиты населения, но и через МФЦ, а также дистанционно - через портал Госуслуг, - сообщили "РГ" в пресс-службе Минтруда. - Также гражданину будет предоставлена возможность видеть в личном кабинете на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения информацию о назначенной ему выплате за выслугу лет".

Вносимые изменение - часть общей кампании Минтруда по упрощению получения мер социальной поддержки, добавили в пресс-службе ведомства.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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