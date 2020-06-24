Что будет с рублем при нефти в 50 долларов за баррель

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Укрепление нефти поддерживает интерес к российским активам, но рубль заметно буксует, и эти проявления осторожности инвесторов могут проявиться в еще большей степени в ближайшие дни и недели. Нефть обновляет максимумы с начала марта, закрывая дыру, образовавшуюся после разрыва сделки ОПЕК+ и демарша Саудовской Аравии, которая тогда объявила о максимальном наращивании добычи.

Рубль чуть раньше закрыл свой мартовский гэп - ровно три месяца после его формирования, но далее заметна пробуксовка рубля. Похоже, что на этих уровнях инвесторы считают, что потенциал дальнейшего роста не оправдывает риски.

Интересна также динамика долгового рынка. Банк России в конце прошлой недели кардинально снизил процентную ставку и пообещал снижать ее еще, но это не повлияло существенным образом на цены облигаций. В обычных условиях снижение ключевой ставки должно было привлечь покупателей, отыгрывая сокращение премии за риски. Но этого не произошло, что можно расценивать как сигнал, что рынки не готовы до конца поверить, что далее на рынках ситуация будет улучшаться, нефть и индексы - расти, а доллар - снижаться.

Технически можно говорить о преобладании повышенного спроса на валюту вблизи текущих уровней. Кроме того, есть определенные сомнения в дальнейших перспективах роста цен на нефть.

Уровень $45 за баррель WTI и $50 за баррель Brent могут выступить в качестве верхней границы торгового диапазона в текущей норме. При закреплении выше высоки шансы, что производители нефти будут наращивать производство.

В самом ОПЕК+, равно как и среди буровых компаний США, появится мощный экономический стимул наращивать добычу в борьбе за долю рынка. Например, при цене нефти вблизи 50 долларов за баррель в июне 2016 года американские сланцевики начали бурить больше скважин, а через четыре месяца пошла вверх и добыча.

Вблизи своих краткосрочных максимумов может быть и рубль. Рынки отскочили слишком быстро и высоко, и далее может начаться затяжная коррекция. В частности, даже при возвращении нефти к 50 долларам за баррель, пара USD/RUB вполне может забуксовать у 67-67,5, а EUR/RUB - у 75. При этом далее стоит ожидать разворота к снижению во втором полугодии.