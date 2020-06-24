Что будет с рублем при нефти в 50 долларов за баррель

Новости

Главбух растратил предназначенные сотрудникам "Трансаэро" сотни миллионов рублей 07:04
В Швеции воссоздали облик насаженного на кол 8000-летнего человека 07:00
Yonhap: КНДР демонтирует громкоговорители на границе 06:44
В Ростове найденные в металлоломе медали передали в музей Росгвардии 06:41
В Приморье возобновили работу около 90 гостиниц 06:37
В Мексике число погибших в результате землетрясения увеличилось до шести 06:28
Генсек НАТО приветствовал переговоры РФ и США по вооружениям 05:54
Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения 05:27
Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске 05:02
Болтон заявил, что в работе над книгой ему помогла "хорошая память" 04:48
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке 04:18
Во Владивостоке парад Победы возглавил танк, воевавший в Сталинграде 03:59
На параде Победы в Южно-Сахалинске показали ЗРК С-300 и "Катюшу" 03:51
Температура резко понизится на Урале и юге европейской части России 03:45
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года 03:26
Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот 02:54
В Панаме танкер разрушил железнодорожный мост 02:41
На Камчатке состоялось шествие, посвященное 75-летию Победы 02:24
Пять человек погибли и 30 пострадали в результате землетрясения в Мексике 02:04
Чернобыльские надбавки начислят в автоматическом режиме 02:00
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетную атаку в окрестностях Хамы 01:42
В Мексике шесть человек стали жертвами крушения самолета Cessna 01:12
КНДР приостановила подготовку военных действий против Сеула 00:50
Песков объяснил "загадку" с часами Путина 00:25
Венгрия может начать производить по лицензии российские самолеты-такси 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем при нефти в 50 долларов за баррель

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Укрепление нефти поддерживает интерес к российским активам, но рубль заметно буксует, и эти проявления осторожности инвесторов могут проявиться в еще большей степени в ближайшие дни и недели. Нефть обновляет максимумы с начала марта, закрывая дыру, образовавшуюся после разрыва сделки ОПЕК+ и демарша Саудовской Аравии, которая тогда объявила о максимальном наращивании добычи.

Фото: Pixabay
Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

Рубль чуть раньше закрыл свой мартовский гэп - ровно три месяца после его формирования, но далее заметна пробуксовка рубля. Похоже, что на этих уровнях инвесторы считают, что потенциал дальнейшего роста не оправдывает риски.

Интересна также динамика долгового рынка. Банк России в конце прошлой недели кардинально снизил процентную ставку и пообещал снижать ее еще, но это не повлияло существенным образом на цены облигаций. В обычных условиях снижение ключевой ставки должно было привлечь покупателей, отыгрывая сокращение премии за риски. Но этого не произошло, что можно расценивать как сигнал, что рынки не готовы до конца поверить, что далее на рынках ситуация будет улучшаться, нефть и индексы - расти, а доллар - снижаться.

Технически можно говорить о преобладании повышенного спроса на валюту вблизи текущих уровней. Кроме того, есть определенные сомнения в дальнейших перспективах роста цен на нефть.

Уровень $45 за баррель WTI и $50 за баррель Brent могут выступить в качестве верхней границы торгового диапазона в текущей норме. При закреплении выше высоки шансы, что производители нефти будут наращивать производство.

Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

В самом ОПЕК+, равно как и среди буровых компаний США, появится мощный экономический стимул наращивать добычу в борьбе за долю рынка. Например, при цене нефти вблизи 50 долларов за баррель в июне 2016 года американские сланцевики начали бурить больше скважин, а через четыре месяца пошла вверх и добыча.

Вблизи своих краткосрочных максимумов может быть и рубль. Рынки отскочили слишком быстро и высоко, и далее может начаться затяжная коррекция. В частности, даже при возвращении нефти к 50 долларам за баррель, пара USD/RUB вполне может забуксовать у 67-67,5, а EUR/RUB - у 75. При этом далее стоит ожидать разворота к снижению во втором полугодии.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии
Захарова оценила заявления Киева о многомиллионных долгах России
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке
Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС