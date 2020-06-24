Викторина: что вы знаете о фронтовых фотографах?

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Фотокорреспондент Центрального фронта Александр Моклецов во время съемки для фронтовой газеты. Фото: Александр Моклецов/ РИА Новости

1.Чьи фотографии служили свидетельствами обвинения на Нюрнбергском процессе?

2. Чья фотография боев за Рейхстаг была признана в США в 1949 году лучшим военным кадром?

3. Кто из военных фотографов получил орден Боевого Красного знамени за то, что во время тяжелых боев вывез на редакционном грузовике 15 раненых? Где проходили бои?

4.Кто из фотографов умел так хорошо выбирать точку съемку, что когда он менял место съемки во время официальных событий на Красной площади, вся толпа фотокорреспондентов следовали за ним?

5. Кто из фотографов в юности работал в одной газете с Александром Довженко, который тогда еще не был всемирно известным режиссером фильма "Земля", а только газетным художником-иллюстратором?

6. Кто из знаменитых военных фотографов известен также как мастер архитектурной съемки и соавтор книг в серии "Архитектурные памятники в художественной фотографии"?

7.Кто из военных фотокорреспондентов стал одним из культовых фотографов времен "оттепели"?

8.Кому принадлежит знаменитая формула конструктивистского снимка "упаковать с четырех сторон и покосить"?

9. Кто из военных фотографов был также кинооператором и сценаристом документальных фильмов?

10. Чей фотоснимок времен войны впервые был напечатан в советской прессе через 30 лет после войны, и только после того, как он появился на фотовыставке на Западе?