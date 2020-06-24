CNBC: Россия продемонстрировала на Параде военную мощь

В Москве прошел ежегодный Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад является не только днем национального праздника, но и позволяет России продемонстрировать всему миру мощь своего военного снаряжения и техники, отметил американский телеканал CNBC.

В этом году Парад проходит во время беспрецедентного глобального кризиса из-за пандемии коронавируса. В этой связи мероприятие в России пришлось перенести с первоначальной даты - 9 мая - на 24 июня.

В Параде на Красной площади приняли участие более 13 000 военнослужащих. В том числе, 216 единиц военной техники (от танков до бронетехники и ракетных установок), а в воздушной части - 75 военных самолетов, включая истребители и вертолеты.