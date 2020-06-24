COVID-19 повлияет на продовольственную безопасность

Начатая в 2014 году программа импортозамещения продовольствия в ситуации пандемии пришлась как нельзя кстати. Пока большинство стран страдают от разрыва цепочки импортных поставок, Россия по большинству продуктов питания закрывает потребности собственными силами. А у российского зерна и другой сельхозпродукции из-за COVID-19 даже появились новые возможности.

По данным ФТС, за январь-апрель 2020 года российские компании нарастили экспорт. Поставки пшеницы и меслина (пшенично-ржаной смеси. - Ред.) на мировой рынок выросли на 22 процента к показателю прошлого года и составили более 10,4 миллиона тонн; растительного масла - на 48,1 процента, до 1,46 миллиона тонн.

По оценке Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка", в 2020 году экспорт сельхозпродукции превысит плановый показатель (25 миллиардов долларов). Этому способствует как ослабление рубля, так и меры господдержки АПК. Кроме того, увеличить присутствие России на мировом рынке поможет разрыв существовавших раньше глобальных цепочек поставок - наша страна расположена к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии ближе, чем большинство других экспортеров продовольствия.

Кризис 2020 года продемонстрировал, как внезапный разрыв производственно-логистических связей может вызвать беспричинный дефицит продукции в одной стране и затоваривание в другом регионе мира, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Например, в феврале Австралия не смогла доставить урожай авокадо на традиционный рынок Китая, в Испании полностью не убрали и не продали клубнику, приводит примеры эксперт.

94 процента компаний из списка Fortune 1000 (перечень самых крупных компаний США) сообщили о сбоях в поставках из-за COVID-19. Но дальнейшие последствия пандемии могут быть гораздо хуже. По прогнозам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, режим самоизоляции и экономическая рецессия, вызванная COVID-19, может привести к голоду "библейских масштабов", если человечество не обеспечит продовольственную безопасность. По данным ВПП, уже до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 миллионов человек - вдвое больше, чем в прошлом году.

Однако нашей стране проблема продовольственной безопасности не грозит, уверены эксперты. По большинству ключевых позиций потребности внутреннего рынка обеспечиваются полностью либо почти полностью. Так, удельный вес российской продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2019 года по зерну превышал 99 процентов, сахару и картофелю - 95, мясу и мясопродуктам - 90 процентов. По многим позициям внутреннее производство продуктов питания превышает пороговые значения, указанные в Доктрине продовольственной безопасности страны. Например, по сахару оно составляет 90 процентов, по зерну - 95, мясу - 85 процентов. При этом надо учитывать еще и наличие госрезерва.

На этот сезон прогноз по сбору зерновых и масличных культур благоприятный

Сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, которую пандемия не затронула напрямую, признает член Аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. По всем направлениям АПК в России идет рост. И на этот сезон у нас также складывается благоприятный прогноз по валовому сбору зерновых и масличных культур. Увеличены посевные площади под гречиху, рис, кукурузу, овес, овощи и картофель. "Сорвать эти планы смогут, думаю, лишь супернеординарные обстоятельства. Поэтому относительно объемов производимой в стране и ввозимой продукции населению волноваться не стоит", - уверен депутат.

С ним согласна и директор Института аграрных исследований Евгения Серова. Однако она отмечает, что у продовольственной безопасности страны, кроме физической доступности продовольствия, есть еще две характеристики - экономическая доступность (то есть способность населения купить это продовольствие), а также безопасность и качество продовольствия. И здесь могут возникнуть проблемы. Уже сейчас понятно, что после пандемии доходы большинства населения в мире упадут. И меры, которые нужно предпринять в этом направлении, лежат уже в плоскости социальной политики - необходимо поддержать население, уверена эксперт.

О том же говорит и Аркадий Пономарев: в этой ситуации необходимо поддержать спрос, а заодно простимулировать экономику. И в этом смысле пока ничего более действенного, чем программы продовольственной помощи малоимущим и закупок для государственных нужд, не изобретено, уверен он. Напомним, программа продовольственных карточек была предложена еще в 2015 году, но так и не была реализована из-за отсутствия средств в бюджете. В апреле руководители отраслевых ассоциаций призвали российские власти вернуться к этой идее. По расчетам экспертов, чтобы карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогли получить 10 миллионов россиян, до конца года потребуется 800 миллиардов рублей.

Между тем пока никакой реакции от федеральных властей не последовало.

Последствия пандемии могут сулить большие перспективы для развития АПК. В отдельных сегментах еще сохраняется импортозависимость - например, в производстве говядины, сырого молока, молочных продуктов, овощей, отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" Андрей Дальнов, Ослабление курса рубля делает импортную продукцию менее привлекательной и тем самым повышает инвестиционную привлекательность проектов в этих отраслях внутри страны. По оценке эксперта, для самообеспеченности российского рынка по молоку потребуется ввести в эксплуатацию фермы общей мощностью 3 миллиона тонн сырья в год. А чтобы обеспечить себя фруктами, нужно посадить 60 тысяч га садов интенсивного типа.

Эксперты допускают, что последствия COVID сделают российскую продукцию АПК еще более популярной и на мировом рынке. Наши ключевые экспортные товары - сельскохозяйственное сырье, рыба и морепродукты, масла и масличные агрокультуры, хорошую динамику показывает экспорт мяса птицы и свинины, отмечает Дарья Снитко. Евгения Серова называет чудом недавнее начало экспорта мяса птицы, свинины и даже говядины. "Страна, которая никогда не производила мясной скот, вдруг начала экспортировать говядину. Это аналогично тому, что Вьетнам, никогда не производивший кофе, вдруг стал вторым экспортером этого продукта", - констатирует эксперт.

Вместе с тем преувеличивать потенциал российского агроэкспорта не стоит, считает Снитко. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, экспорт товаров в текущем году не может не упасть, так как мировая торговля сократится на 6-7 процентов минимум. "В этих условиях рост экспорта, в том числе аграрного, будет очень большой удачей", - считает Дарья Снитко. Возможно, доля зерна вырастет в общей экспортной выручке, но кардинального скачка ждать не нужно, говорит Евгения Серова. В последние пару лет агроэкспорт составлял около 24 миллиардов долларов. Тогда как экспорт продукции ТЭК - 290 миллиардов. И даже обвал цен и объема в этом году снизил показатель до 130-150 миллиардов, что в пять с лишним раз больше агроэкспорта. Экспорт зерна в 2019 году составил менее 8 миллиардов долларов. "Поэтому вряд ли зерно может стать товаром номер один", - резюмирует Дарья Снитко.

"Нам не стоит уповать на любую сырьевую иглу. Экономика должна развиваться дифференцированно", - говорит Аркадий Пономарев. Безусловно, по возможности мы должны "эксплуатировать" и зерно. Но при этом надо понимать, что будущее за производными от зерна с более высокой добавленной стоимостью. "Валютой будущего станет наукоемкая продукция", - уверен эксперт.

Дословно

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 17 июня заявил: "По уточненным прогнозам, валовое производство зерна в 2020 году может составить 122,5 миллиона тонн, в том числе пшеницы - до 75 миллионов тонн. Исходя из этого, рассчитываем, что экспорт зерновых при сохранении необходимого объема переходящих остатков в сезоне 2020-2021 годов составит 45 миллионов тонн", - сказал он.

По словам министра, часть российских регионов уже приступила к уборке урожая, несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями, а также пандемией коронавируса.

В этом сельскохозяйственном году Россия экспортировала в Турцию, Египет, Бангладеш, Саудовскую Аравию, страны Африки 40,6 миллиона тонн зерна, а внешняя торговля оценивается в 8 миллиардов долларов, сообщает Минсельхоз РФ.

Сбор зерновых в России в последние шесть лет превышает 100 миллионов тонн, наша страна осваивает мировые рынки и входит в число ведущих экспортеров продуктов питания по ряду позиций.