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Данные российских пользователей Telegram выложили в интернет

Текст:   Антон Благовещенский
24.06.2020,  
09:27
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram, общий ее вес занимает около 900 мегабайт.

Таблица содержит номера мобильных телефонов, а также никнеймы пользователей и их уникальные номера, пишет "Код Дурова".

Представители Telegram подтвердили изданию факт существования базы и рассказали, как она могла быть создана. По их словам, речь идет о "злоупотреблении встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя".

Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки

"К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", - добавили в пресс-службе Telegram.

Там также утверждают, что большинство учетных записей из базы - около 60 процентов - уже неактуальны. Около 70 процентов записей приходилось на пользователей из России, еще 30 - на жителей Ирана.

Напомним, что Telegram был недавно официально разблокирован для российских пользователей.

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