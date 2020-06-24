Данные российских пользователей Telegram выложили в интернет

В даркнет утекла база данных нескольких миллионов пользователей Telegram, общий ее вес занимает около 900 мегабайт.

Таблица содержит номера мобильных телефонов, а также никнеймы пользователей и их уникальные номера, пишет "Код Дурова".

Представители Telegram подтвердили изданию факт существования базы и рассказали, как она могла быть создана. По их словам, речь идет о "злоупотреблении встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя".

"К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор", - добавили в пресс-службе Telegram.

Там также утверждают, что большинство учетных записей из базы - около 60 процентов - уже неактуальны. Около 70 процентов записей приходилось на пользователей из России, еще 30 - на жителей Ирана.

Напомним, что Telegram был недавно официально разблокирован для российских пользователей.