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Рубрика: Общество
Проект: День Победы

История без ошибок

"Диктант Победы" пройдет в сентябре
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
Подвиг советских солдат и преступления нацистов не должны быть забыты. Между тем у западной молодежи складывается впечатление, что все хорошее связано лишь с США. На это направлены усилия в исторической политике некоторых государств, когда они пытаются принизить заслуги Советского Союза и подорвать доверие к принципам послевоенной системы международных отношений. Такое мнение высказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, открывая общее собрание РИО в формате видеоконференции.

Он напомнил, что грядет еще одна важная для мировой истории дата: в ноябре состоится 75-я годовщина Нюрнбергского процесса. ( О значении этого процесса для современной истории читайте в интервью юриста и историка Александра Звягинцева "Сталинград, Рейхстаг, Нюрнберг" на 7-й странице этого номера "Российской газеты").

Фото: RIA Novosti via Getty Images
Видео: Парад Победы на Красной Площади

"Обозначать нашу приверженность оценкам, которые были даны нацизму судом народов, полагаю, принципиально важно. В ряде стран предпринимаются попытки обелить фашистских подручных, умалить заслуги наших воинов-освободителей, дискредитировать основы Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Очень похоже, что эти усилия координируются из одного центра - за океаном. Их цель - создать у молодых людей на Западе впечатление, что все хорошее и в прошлом, и в настоящем якобы связано исключительно с заслугами США", - считает Нарышкин.

В некоторых странах пытаются обелить фашистских подручных, умалить заслуги наших воинов

По его мнению, в такой ситуации крайне важно не дать исказить историческую правду. Для ее защиты предлагается внести поправки в Конституцию: "В ближайшие дни состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в действующую Конституцию Российской Федерации. Одна из вносимых поправок напрямую касается защиты исторической правды. А защита исторической правды - это тот подход, который лежит в основе деятельности Российского исторического общества. Закрепление данной нормы в Основном Законе отвечает интересам нашего общества и наших граждан".

Фото: РИА Новости
"РГ" продолжает разговор, начатый статьей Владимира Путина

Сергей Нарышкин также напомнил, что в этом же году отмечается и 75-я годовщина образования системы Организации объединенных наций. "Выстраивая архитектуру глобального управления, лидеры "большой тройки" учли многие уроки Второй мировой войны, - сказал глава РИО. - Как отметил в своей недавней статье президент России Владимир Путин, структура Совета Безопасности ООН была разработана таким образом, чтобы сделать гарантии мира максимально конкретными и действенными, поэтому приверженность главенствующей роли ООН в международных делах - важнейший принцип современной внешней политики РФ".

Нарышкин убежден: идея многополярного мироустройства отвечает духу Ялты, и "этот опыт сотрудничества суверенных политических систем должен быть востребован". Накануне Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что международная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября, в том числе и в онлайн-формате.

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