В стране завершаются посевные работы, которые аграриям пришлось проводить в условиях противоэпидемических мер, связанных с распространением нового коронавируса. О том, как это повлияло на агрострахование, "РГ" рассказал президент Национального союза страховщиков (НСА) Корней Биждов.

Какая динамика агрострахования в этом сезоне?

Корней Биждов: Данные НСА свидетельствуют о повышенной активности аграриев по приобретению страховой защиты в текущем сезоне: согласно сведениям, которые на 1 июня поступили в базу данных НСА, уже застраховано 1,3 миллиона гектаров посевов. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было застраховано 474 тысячи гектаров. В силу специфики их формирования данные о заключении договоров поступают с определенным лагом, поэтому НСА ожидает увеличения этих показателей.

Аграрии страны застраховали весенний сев уже в 38 субъектах РФ. По размеру застрахованных посевов лидируют регионы, которые и в прошлом году демонстрировали высокие показатели - Воронежская область, где уже застраховано почти 200 тысяч гектаров, а также обеспечившие страхованием более 100 тысяч гектаров Мордовия, Омская и Тамбовская области. В этом году к ним присоединился и Алтайский край. Если судить по количеству договоров, то одними из самых активных являются Краснодарский край, Ставрополье, Приморский край. 94 тысячи гектаров уже застраховано в Оренбургской области - как и Приморье, она в прошлом году стала зоной ЧС, и сейчас в этих регионах развитие агрострахования восстанавливается в рамках соглашений, подписанных с НСА.

Данные НСА свидетельствуют и о приросте поголовья, застрахованного на условиях господдержки, на 23 процента. На конец мая животноводы застраховали 2,4 миллиона условных голов сельхозживотных, годом ранее на ту же дату - 1,9 миллиона.

Таким образом, импульс, который в прошлом году придали агрострахованию изменение законодательства и предпринятые Минсельхозом России меры стимулирования, продолжает сохраняться даже в непростых условиях, вызванных противоэпидемическими мерами. Важную роль сыграла при этом своевременная рекомендация Минсельхоза России по организации электронного документооборота по субсидированию в адрес органов управления АПК. Со своей стороны НСА дал такую рекомендацию страховщикам - членам союза в части заключения договоров. Кроме того, в НСА уже была реализована возможность дистанционного осмотра принимаемых на страхование посевов с помощью методов спутникового мониторинга. Этот опыт будет использован при дальнейшем внедрении методов цифровизации в агрострахование.

Как повлияли убытки на юге России из-за заморозков и засухи на систему страхования?

Корней Биждов: В настоящее время страховые компании - члены НСА, находясь в прямом контакте с пострадавшими хозяйствами, оценивают ущерб, заявленный аграриями Ставрополья, Кубани и других регионов: производится фиксирование страховых событий, затем будет определено их влияние на фактическую урожайность.

Необходимо расширить охват сельхозкультур страховой защитой до уровня не ниже 40 процентов

Нужно подчеркнуть, что не только в Краснодарском крае, где за последние 2 года выплаты по агрострахованию достигли 505,3 миллиона рублей и практически сравнялись с объемом страховых взносов аграриев (549,3 миллиона рублей), но и на юге России в целом в последние годы отмечается повышенная частота опасных событий. Это соответствует общей тенденции нарастания нестабильности агроклиматических условий, на которые в последние годы обращают внимание и в Евросоюзе, и в Китае. В том числе в качестве стратегического ответа рассматриваются меры по расширению страховых механизмов. Например, в Китае государством сейчас поставлена задача расширить к 2022 году охват страхованием до 70 процентов от площади основных зерновых культур - риса, пшеницы и кукурузы. В Евросоюзе рассматриваются варианты создания чрезвычайных фондов, дополняющих систему агрострахования. В нашей стране агрострахование также обозначено в качестве одного из главных и уже действующих государственных механизмов компенсации ущерба. В частности, это указано в специальном консультативном докладе Банка России "Влияние климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора Российской Федерации", опубликованном в июне. Но этот механизм требует развития, и обсуждение данного вопроса уже идет на разных уровнях, в том числе в минсельхозе, минфине, Совете Федерации и Госдуме. НСА уже направил консолидированные предложения страховщиков.

Какие задачи предстоит решить при развитии агрострахования?

Корней Биждов: Прежде всего это расширение охвата сельхозкультур страховой защитой до уровня не ниже 40 процентов - эта задача уже была поставлена 23 ноября прошлого года в рамках рабочей встречи по вопросам развития АПК президента России Владимира Путина и вице-премьера предыдущего состава правительства РФ Алексея Гордеева. Произошедшие и в прошлом, и уже в текущем году многомиллиардные убытки отрасли АПК при небольшом (как правило, на уровне не более 5-10 процентов) обеспечении пострадавших сельхозкультур страхованием указывают на острую необходимость решения этого вопроса.

Но эта задача не может решаться механически. Практика подтверждает, что к каждому направлению сельхозпроизводства необходим индивидуализированный подход с выбором условий страхования. Например, в 2019 году НСА по инициативе администрации Краснодарского края разработал на основе действующих условий господдержки программы страхования для садов и виноградников. Их обсуждение с садоводами юга показало, что для проектов по интенсивному садоводству необходимо учитывать особую динамику урожайности. Для небольших фермерских хозяйств приоритетна оперативная помощь при ЧС с компенсацией прямых затрат на каждый списанный гектар, а для хозяйств, возделывающих дорогостоящую продукцию, значимо страхование снижения урожайности по итогам сезона, как сейчас. В связи с этим встает вопрос о повышении гибкости механизмов управления системой агрострахования, возможности оперативно добавлять в нее дополнительные программы на основе базовых, корректировать риски, устанавливать особые условия для отдельных регионов или видов производства в Плане сельхозстрахования. Это может потребовать изменений законодательства.

Система агрострахования при любом варианте расширения должна быть финансово сбалансирована - как с точки зрения достаточности субсидий, так и с точки зрения ее собственных рисков: сейчас существующих механизмов перестрахования достаточно, но по мере роста рынка потребность агростраховщиков в дополнительной защите страховых портфелей растет. Сейчас с участием НСА прорабатываются различные механизмы в том числе и для подхода к этому вопросу. Результатом совместных усилий должно стать решение, оптимально подходящее к условиям АПК нашей страны и объединяющее успешные мировые практики.