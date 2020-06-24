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Рубрика: Общество

Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID

Текст: Елена Манукиян

Чтобы получить патент или разрешение на работу, а также оформить временную регистрацию, иностранцам теперь нужно будет сначала провериться на COVID-19. Соответствующий приказ выпустил Минздрав. Он включил новую коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, при наличии которых гражданам других государств откажут в предоставлении возможности жить и работать в нашей стране.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Помимо коронавируса, в этот перечень входят ВИЧ, туберкулез, сифилис и проказа.

В приказе говорится, что для легального пребывания в России иностранцы обязаны посетить врача-инфекциониста и пройти лабораторное исследование на COVID-19 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, то есть - сдать ПЦР тест на коронавирус.

Как ранее писала "РГ", также сегодня рассматриваются новые лимиты на привлечение работников-иностранцев для различных отраслей, которые начнут действовать со следующего года. В большинстве случаях они останутся прежними, однако, например, в сфере пассажирского и грузового транспорта доля граждан других государств должна снизиться с 26 до 24%.

Общество Соцсфера Миграция Экономика Работа Занятость Иностранцы в России Пандемия коронавируса COVID-19

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