ЕС откроет внешние границы 1 июля, но не для России, США и Бразилии

На данный момент существует два черновых списка государств, откуда заехать на территорию ЕС будет можно. По данным издания Politico, в первый перечень вошли 47 стран, где уровень заражения ниже, чем в Евросоюзе - то есть менее 16 случаев на сто тысяч человек. Во втором значатся 54 страны, где ситуация с уровнем заражения чуть хуже, чем в Европе, - примерно по 16-20 случаев на сто тысяч человек. Известно, что наряду с КНР в оба списка вошли также Австралия, Вьетнам, Куба и Уганда. Как пишет американская газета The New York Times, окончательный перечень обнародуют в начале следующей недели.

По задумке, его будут пересматривать каждые две недели с учетом новой статистики по коронавирусу в разных странах. Брюссель не может заставить все государства-члены строго придерживаться выработанного списка. Но, как утверждают европейские чиновники, если кто-нибудь вздумает пропускать на свою территорию гостей из стран, не вошедших в перечень, это может обернуться повторным закрытием внутренних границ.

Но решению ЕС вновь открыть внешние границы рады далеко не все его члены, несмотря на вытекающую из этого шага экономическую выгоду. Некоторые страны, например, Дания, ясно дают понять, что 1 июля гостей извне принимать не будут, пишет The New York Times. А Франция и Германия хоть и ждут туристов, но в то же время сильно опасаются, как бы кто из товарищей по блоку втихаря не пропустил на свою территорию приезжих из стран, не вошедших в заветный список.

Между тем

Федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску при появлении на публике. А если глава государства нарушит это постановление, его ежедневно будут штрафовать на 2 тысячи реалов (в пересчете на рубли около 26 тысяч).

Как передает агентство EFE, в Бразилиа ношение масок в общественных местах стало обязательным лишь совсем недавно. Но Болсонару, являющийся одним из главных COVID-диссидентов в мире, проигнорировал это требование местных властей. Во время различных мероприятий и на демонстрациях он не только появлялся без маски, но и не соблюдал безопасную дистанцию с другими людьми, что вызвало возмущение общественности. Суд считает, что президент таким образом "демонстрирует явное намерение нарушить правила", ­говорится в приговоре.

Подготовил Юрий Когалов