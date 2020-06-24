Фото: Кубу накрыло огромное облако пыли из Сахары

Огромное облако пыли из пустыни Сахара, которое достигло Карибского бассейна, пройдя по восточным провинциям Кубы, накрыло столицу Острова Свободы.

Обычно солнечная Гавана, с ярко-синими красками неба и моря, выглядит непривычно блекло. Лишь по-прежнему блестит золоченый купол главной доминанты столицы - Капитолия, пробиваясь сквозь заметную невооруженным глазом дымку.

Кубинские метеорологи уже заявили, что такой концентрации пыли из африканской пустыни не было за прошедшие 50-60 лет. Доказательством масштаба облака являются его снимки из космоса, опубликованные главой Центра прогнозов кубинского Института метеорологии Мириам Льянес.

Фото: Сергей Новиков/РГ

Облако преодолело расстояние в 3200 километров от Западного побережья Африки до Малых Антильских островов всего за пять дней - с 13 по 18 июня. И с тех пор последовательно накрывает различные страны Карибского бассейна. Ожидается, что далее оно продолжит движение на Запад через Мексиканский залив и накроет Мексику и юго-восточную часть США.

По словам ученых, подобные облака возникают из-за песчаных бурь в Сахаре и затем могут подниматься на высоту от трех до семи километров. Подгоняемые воздушными потоками, они пересекают Атлантический океан и накрывают страны Карибского бассейна.

И хотя качество воздуха при достижении пылевого облака заметно ухудшается, они способствуют тому, что традиционные для этого времени года тропические штормы на время отступают: пыль мешает формированию ураганов, сезон которых начинается в карибском регионе 1 июня.