Госдума одобрила в первом чтении законопроект о воспитании учеников

"Данный законопроект фактически возвращает воспитание и ответственность за воспитательную работу в общеобразовательные учреждения", - подчеркнул на пленарном заседании министр просвещения Сергей Кравцов. Документ касается в первую очередь школ, но затрагивает и другие учебные учреждения. Самая главная идея законопроекта - расширить понятие "воспитания" и сделать работу в этом направлении частью образовательного процесса, объяснил министр. Ведь пока что воспитательные программы написаны под копирку и, по сути, "для галочки".

Теперь государство даст ориентиры, на основе которых будут созданы программы воспитания в учебных учреждениях. При этом должно будет учитываться мнение советов учащихся и родительских комитетов. Программа воспитания, согласно законопроекту президента, должна быть направлена на формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. В списке ориентиров также уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Другие цели воспитания: бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде. "Уже разработана министерством и одобрена на заседании Федерального учебно-методического объединения примерная программа воспитания для школ", - сообщил Кравцов.

Министр заверил депутатов, что речь не идет о дополнительной бюрократической нагрузке на педагогов. Предполагается систематизация той работы, которая уже ведется. Кстати, детям не будут ставить оценки за "успехи в патриотизме", да и отдельного урока по воспитанию не будет. Все учителя будут участвовать в этой работе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить реализацию закона с профессиональным сообществом. "Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество", - подчеркнул глава нижней палаты. По его словам, законопроект президента направлен на реализацию поправок в Конституцию, вынесенных на общероссийское голосование.

Глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал главную цель законопроекта о воспитании: чтобы дети и молодежь "чтили нашу тысячелетнюю историю, чтобы для них были дороги гробы предков, чтобы они понимали, что такое наша Победа". "Наши дети смогут противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и другим негативным социальным явлениям", - добавил член профильного комитета Алдар Дамдинов.

В срок до 1 сентября 2021 года воспитательный процесс по новым правилам должен стать частью всех образовательных программ.