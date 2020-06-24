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Рубрика: Власть

Герои идут в школу

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о воспитании учеников
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
Не только семья, но и школа должна воспитывать будущего гражданина России. Такова основная идея президентского законопроекта, который прошел первое чтение в Госдуме. Документ нашел поддержку у всех фракций палаты парламента.

"Данный законопроект фактически возвращает воспитание и ответственность за воспитательную работу в общеобразовательные учреждения", - подчеркнул на пленарном заседании министр просвещения Сергей Кравцов. Документ касается в первую очередь школ, но затрагивает и другие учебные учреждения. Самая главная идея законопроекта - расширить понятие "воспитания" и сделать работу в этом направлении частью образовательного процесса, объяснил министр. Ведь пока что воспитательные программы написаны под копирку и, по сути, "для галочки".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Теперь государство даст ориентиры, на основе которых будут созданы программы воспитания в учебных учреждениях. При этом должно будет учитываться мнение советов учащихся и родительских комитетов. Программа воспитания, согласно законопроекту президента, должна быть направлена на формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. В списке ориентиров также уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Другие цели воспитания: бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде. "Уже разработана министерством и одобрена на заседании Федерального учебно-методического объединения примерная программа воспитания для школ", - сообщил Кравцов.

Министр заверил депутатов, что речь не идет о дополнительной бюрократической нагрузке на педагогов. Предполагается систематизация той работы, которая уже ведется. Кстати, детям не будут ставить оценки за "успехи в патриотизме", да и отдельного урока по воспитанию не будет. Все учителя будут участвовать в этой работе.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить реализацию закона с профессиональным сообществом. "Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество", - подчеркнул глава нижней палаты. По его словам, законопроект президента направлен на реализацию поправок в Конституцию, вынесенных на общероссийское голосование.

Глава Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал главную цель законопроекта о воспитании: чтобы дети и молодежь "чтили нашу тысячелетнюю историю, чтобы для них были дороги гробы предков, чтобы они понимали, что такое наша Победа". "Наши дети смогут противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и другим негативным социальным явлениям", - добавил член профильного комитета Алдар Дамдинов.

В срок до 1 сентября 2021 года воспитательный процесс по новым правилам должен стать частью всех образовательных программ.

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