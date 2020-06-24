"Яндекс" и "Сбербанк" разделят активы

В компании "Яндекс" заявили о прекращении совместных проектов со "Сбербанком". Как говорится в официальном сообщении компании, в частности, доля банка в "Яндекс.Маркете" (речь идет о 45%) будет выкуплена за 42 млрд рублей, а "Сбербанк" выкупит долю "Яндекса" (25% + 1 рубль) в "Яндекс.Деньгах" за а 2,4 млрд рублей.

Оба актива после этого будут стопроцентно консолидированы в одних руках, отмечается в пресс-релизе "Яндекс".

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года: её одобрили совет директоров Яндекса и правление Сбербанка, а теперь ожидается согласование антимонопольного ведомства.